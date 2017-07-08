Постпред при ООН: Трамп знает, что Россия вмешивалась в выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп знает, что РФ вмешивалась в предвыборные процессы в Соединенных Штатах, и сразу же поднял этот вопрос на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным во время саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. С таким утверждением выступила постпред США при ООН Никки Хейли в интервью телекомпании CNN, фрагменты которого опубликованы в субботу.

"Он (Трамп - прим. ТАСС) сразу же поднял вопрос о вмешательстве в выборы и сделал это не без причины", - сказала Хейли. По ее словам, американский лидер хотел "взглянуть прямо в глаза" своему российскому коллеге и "дать ему понять", что США знают, что РФ будто бы вмешивалась в их выборы.

Постпред напомнила, что президент РФ отверг всяческие предположения по поводу того, что Москва могла каким-то образом влиять на американские предвыборные процессы. Однако Хейли утверждала, что, несмотря на это, "президент Трамп по-прежнему знает, что они (русские - прим. ТАСС) вмешивались".

При этом в отдельном интервью телеканалу CBS, также опубликованном в субботу, Хейли отказалась спекулировать на тему, какие последствия могут грозить РФ за приписываемые ей действия, заявив, что "об этом надо спросить президента" Трампа.

Предполагаемое "вмешательство"

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон, описывая беседу двух лидеров в Гамбурге о якобы вмешательстве РФ в американские выборы, заявил, что Трамп "надавил" на Путина, задавая этот вопрос. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь, рассказывая об итогах встречи президентов, заявил, что Путин озвучил российскую позицию по этому вопросу и Трамп "принял ее".

Сам Путин, выступая впоследствии на пресс-конференции, заявил, что, по его мнению, Трамп принял его доводы о невмешательстве России в американские выборы. По словам российского лидера, данная тема обсуждалась на встрече двух президентов в пятницу, причем Трамп "уделил этому много внимания".

Трамп, выступая в четверг в Варшаве после встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой, заявил, что точный ответ на вопрос о вмешательстве в выборы США неизвестен, несмотря на доклад американской разведки на эту тему. "Это могла быть Россия, но это также могли быть другие страны и другие люди", - сказал президент. "Не буду конкретизировать, но это делали многие люди, и это продолжалось многие годы", - добавил глава Белого дома, подчеркнув при этом, что он не располагает полной и достоверной информацией на этот счет.

Ранее с американской стороны неоднократно звучали обвинения в адрес России в том, что РФ якобы вмешивалось в ход избирательной кампании президента США. Российская сторона эти заявления неоднократно опровергала.