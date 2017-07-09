Сенаторы и конгрессмены США раскритиковали идею создания с РФ группы по кибербезопасности

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НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Влиятельные сенаторы и члены Палаты представителей Конгресса США раскритиковали идею создания совместной с Россией рабочей группы в области кибербезопасности, считая, что Москве в данной сфере доверять не следует. Об этом они заявили в воскресенье, выступая в эфире ряда американских телеканалов.
"Я не думаю, что мы можем ожидать, что русские могут быть какими-то надежными партнерами в такой области, как создание группы по кибербезопасности", - заявил в эфире телекомпании CNN старший демократ в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (от штата Калифорния).
Он также поставил под сомнение, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге "оказал давление" на российского лидера, обсуждая с ним вопрос якобы имевшего место вмешательства Москвы в выборы в США. "Как мы можем поверить, что президент [Трамп] серьезно давил на Путина, когда лишь за день до этого он говорил, что мы не знаем, несет ли Россия ответственность" за вмешательство в американские предвыборные процессы, сказал конгрессмен. Шифф имел в виду недавнее выступление Трампа в Варшаве, когда президент заявил, что ответ на вопрос о влиянии на выборы США неизвестен, несмотря на доклад американской разведки на эту тему.
Сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) заявил, что создание совместной с РФ группы по кибербезопасности является "не самой глупой из всех идей, о которых он когда-либо слышал, но близкой к этому". Выступая в эфире телекомпании NBC, Грэм также утверждал, что Трамп является "буквально единственным" из известных ему людей, кто "сомневается по поводу того, что Россия сделала в 2016 году". Сенатор говорил о предполагаемом вмешательстве РФ в прошлогодние выборы в США, что Москва неоднократно опровергала.
Между тем, как заявил сенатор Марко Рубио (республиканец, от штата Флорида), в то время, как "реальность и прагматизм требуют, чтобы мы взаимодействовали с Владимиром Путиным, он никогда не станет союзником, которому можно доверять, или же надежным конструктивным партнером". Рубио в своем Twitter также раскритиковал идею сотрудничества с РФ по вопросам кибербезопасности.
While reality & pragmatism requires that we engage Vladimir Putin, he will never be a trusted ally or a reliable constructive partner. 1/3— Marco Rubio (@marcorubio) 9 July 2017
Путин по итогам состоявшегося в Гамбурге саммита G20 заявил о достижении договоренности с Трампом о создании рабочей группы в области кибербезопасности. По его словам, они договорились о том, что будут работать над тем, как "совместно контролировать безопасность в области киберпространства, как обеспечить безусловное соблюдение международных правовых норм в этой сфере, как не допускать вмешательства во внутренние дела иностранных государств".