Президент Южной Кореи отложил назначение министра обороны

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СЕУЛ, 11 июля. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во вторник отложил назначение двух новых министров, включая главу оборонного ведомства. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Отмечается, что соответствующее решение было принято южнокорейским президентом по просьбе правящей Демократической партии страны. Оппозиционный блок выступил против кандидатур на посты министра национальной обороны и министра труда и занятости, вынудив правящую партию пойти на уступки. Поддержка оппозиционных партий в южнокорейском парламенте необходима для решения ряда неотложных вопросов, включая принятие дополнительного бюджета, предлагаемого правительством страны.
В Демократической партии пока не могут сказать, сколько времени могут занять переговоры по этому вопросу с оппозиционным блоком.