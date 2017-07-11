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Президент Южной Кореи отложил назначение министра обороны

Международная панорама
11 июля, 5:22 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 11, июля. /ТАСС

Мун Чжэ Ин принял такое решение по просьбе правящей Демократической партии страны

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СЕУЛ, 11 июля. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во вторник отложил назначение двух новых министров, включая главу оборонного ведомства. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что соответствующее решение было принято южнокорейским президентом по просьбе правящей Демократической партии страны. Оппозиционный блок выступил против кандидатур на посты министра национальной обороны и министра труда и занятости, вынудив правящую партию пойти на уступки. Поддержка оппозиционных партий в южнокорейском парламенте необходима для решения ряда неотложных вопросов, включая принятие дополнительного бюджета, предлагаемого правительством страны.

В Демократической партии пока не могут сказать, сколько времени могут занять переговоры по этому вопросу с оппозиционным блоком.

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