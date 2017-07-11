В Варшаве прошли мероприятия по случаю 74-й годовщины Волынской резни

ВАРШАВА, 11 июля. /ТАСС/. Памятные мероприятия по случаю учрежденного польским парламентом в прошлом году 11 июля Дня памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Польши, прошли во вторник в Варшаве.

Как передает корреспондент ТАСС, церемония состоялась в Волынском сквере, где расположен памятник жертвам Волынской резни.

Во время Второй мировой войны украинские националисты с февраля 1943 года начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН - УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тысяч человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня.

Памятные мероприятия по случаю очередной годовщины проходят по всей Польше уже несколько дней. В разных городах страны организуются специальные богослужения, открываются выставки, устраиваются кинопоказы. В воскресенье в Варшаве акция памяти прошла у Могилы Неизвестного Солдата. Ее участники акции выступают "против создания памятников бандеровцам, причастным к смерти поляков", "против увековечивания улиц именами людей, инициировавших преступления в отношении поляков", "против разрушения на Украине польских памятников".

На этот раз церемония носит более официальный характер. В этом году День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Польши, формально отмечается впервые, так как только в прошлом году Сейм республики (нижняя палата парламента) принял решение о его учреждении, назвав события тех лет геноцидом. В мероприятиях приняли участие, в частности, лидер правящей в Польше партии Ярослав Качиньский, министр национальной обороны Антоний Мачеревич и другие представители власти.

"Глубоко верю, что независимая Польша всегда будет с почтением вспоминать наших погибших поляков", - отметил в зачитанном в ходе церемонии письме президент Польши Анджей Дуда, подчеркнув, что "Волынская резня очень долго замалчивалась". "Мы должны присоединить правду о об этой трагедии к нашей национальной истории, чтобы мы могли идти дальше", - сказал польский лидер. По его словам, Польша требует от Украины правды о Волыни, чтобы "такое больше не случилось". "Принятие правды о Волыни не повредит нашим отношениям, а наоборот, укрепит их", - уверен он.

Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в РФ).