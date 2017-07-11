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Курц позитивно оценил конструктивную роль Лаврова в ОБСЕ

Международная панорама
11 июля, 16:01 UTC+3 МАУЭРБАХ /Австрия/ 11, июля. /ТАСС

Министр иностранных дел Австрии сказал это на пресс-конференции по итогам заседания порядка 30 глав МИД организации в австрийском Мауэрбахе

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МАУЭРБАХ /Австрия/, 11 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сыграл конструктивную роль во время дискуссии по всем ключевым вопросам на неформальной министерской встрече ОБСЕ в Австрии. Об этом заявил во вторник глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц на пресс-конференции по итогам заседания порядка 30 глав МИД организации в австрийском Мауэрбахе.

"Министр Лавров сыграл очень конструктивную роль. Во многом это его заслуга, как и других участников, что организация работает упорядоченно, и что мы можем найти решение в частности по вопросу замещения четырех вакантных должностей. Но чтобы это стало возможным, нам нужен компромисс, чтобы все мы могли продвинуться вперед", - отметил Курц.

По словам главы австрийского МИД, он "очень благодарен министру Лаврову и многим другим за сильную конструктивную роль".

В Мауэрбахе во вторник завершилась неформальная встреча порядка 30 глав МИД. Главными темами заседания стали пути решения военных конфликтов в регионе ответственности ОБСЕ, борьба с терроризмом и меры для преодоления миграционного кризиса. Россию на встрече представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Неформальная министерская встреча ОБСЕ не является традиционным мероприятием. В 2016 году с инициативой проведения заседания в таком формате выступила Германия во время своего председательства, еще ранее такая неформальная встреча проводилась лишь во время председательства Казахстана в ОБСЕ в 2010 году. Обычно министры собираются один раз в год в декабре на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Как сообщало австрийское председательство, в текущем году оно пройдет в Вене 7-8 декабря и его главными темами также станут вопросы безопасности, борьба с терроризмом, урегулирование конфликта на Украине, контроль над вооружениями.

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Персоны
Курц, Себастьян Лавров, Сергей Викторович
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