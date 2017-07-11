Главы МИД ОБСЕ пришли к общему решению о назначении генсеком Томаса Гремингера

МАУЭРБАХ /Австрия/, 11 июля. /ТАСС/. ОБСЕ под председательством Австрии предложила назначить на пост генерального секретаря бывшего постпреда Швейцарии при организации Томаса Гремингера, а также договорилась о назначении новых кандидатур в три своих важнейших института. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни. Об этом заявил во вторник глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц на пресс-конференции по итогам неформальной министерской встречи организации в австрийском Мауэрбахе.

По его словам, генсеком ОБСЕ должен стать бывший постоянный представитель Швейцарии при этой организации Томас Гремингер.

Также Курц назвал главных кандидатов на вакантные должности руководителей трех институтов. Во главе Управления Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств должен встать бывший генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер, Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ - бывший французский госсекретарь по европейским делам и внешней торговле Арлем Дезир, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - экс-министр иностранных дел Исландии Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.

Утверждение всех кандидатур последует в ближайшие дни, добавил Курц.

"Германское председательство в ОБСЕ оставило нам в наследство две вакантных руководящих должности, за время этого года освободилось еще две должности, и теперь нам приходится решать вопрос с замещением четырех постов. Я хочу поблагодарить все страны-участницы, кто пытался за последнее время найти компромиссное решение. Нам надо действовать во благо интересов организации. И я думаю, что нам завтра удастся утвердить наше предложение", - сказал Курц.

Председатель ОБСЕ подчеркнул, что Австрия "предлагает назначит Томаса Гремингера на пост генерального секретаря, на пост главы БДИПЧ ОБСЕ - бывшую главу МИД Исландии Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, Бюро представителя ОБСЕ по СМИ - бывшего французского госсекретаря Арлема Дезира, и в качестве Верховного комиссара по делам национальных меньшинств - Ламберто Занньера". "Это наше предложение, вокруг которого сегодня выстроилось наше политическое понимание. Все они знают, что такое ОБСЕ, мы провели конструктивную дискуссию, я надеюсь, что это предложение будет утверждено", - сказал он.

Вакансии в ОБСЕ

За полгода австрийского председательства ОБСЕ столкнулась с вопросом назначения руководителей своих важнейших институтов и генерального секретаря. С наступлением 1 июля ОБСЕ продолжила работу без действующего генерального секретаря. Полномочия бывшего генсека Ламберто Занньера истекли, а новый административный глава еще не назначен, поскольку страны-участницы до сих пор не пришли к консенсусу по новой кандидатуре.

Процесс назначения генсека зависит от 57 государств- участников, которые должны прийти к консенсусному решению. Изначально на пост генсека были выдвинуты бывший постоянный представитель Швейцарии при этой организации Томас Гремингер, постпред Белоруссии при ОБСЕ Елена Купчина, бывший министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов, экс-глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывший глава МИД Финляндии Илкка Канерва, бывший еврокомиссар Штефан Фюле. Наблюдатели отмечали, что наибольшие шансы стать новым генсеком у Гремингера.

Без своих руководителей работают Управление Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, поскольку страны ОБСЕ не могут определиться с кандидатами и прийти к компромиссу. По мнению Занньера, такая ситуация наглядно демонстрирует раскол в организации.

Формат встречи

В Мауэрбахе завершилась во вторник неформальная встреча порядка 30 глав МИД в непринужденной обстановке гостиницы "Шлосспарк", которая размещена в глубине природной зоны отдыха Венский лес в окрестностях австрийской столицы. Главными темами заседания стали пути решения военных конфликтов в регионе ответственности ОБСЕ, борьба с терроризмом и меры для преодоления миграционного кризиса. Россию на встрече представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Неформальная министерская встреча ОБСЕ не является традиционным мероприятием. В 2016 году с инициативой проведения заседания в таком формате выступила Германия во время своего председательства, еще ранее такая неформальная встреча проводилась лишь во время председательства Казахстана в 2010 году. Обычно же министры собираются один раз в год в декабре на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, в текущем году заседание пройдет в Вене 7-8 декабря и его главными темами станут вопросы безопасности, борьба с терроризмом, урегулирование конфликта на Украине, контроль над вооружениями.