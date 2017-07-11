Глава МИД Британии назвал "грабительскими" запрашиваемые ЕС суммы отступных за Brexit

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон охарактеризовал как "грабительские" запрашиваемые Брюсселем суммы, которые Лондон должен перечислить в казну блока за неисполнение своих обязательств перед ЕС в связи с выходом из него (Brexit - прим. ТАСС). Об этом глава британского МИД заявил во вторник в парламенте страны.

Такая оценка прозвучала в ответ на слова депутата Палаты общин, евроскептика Филипа Холлобоуна, который напомнил, что с момента вступления Соединенного Королевства в общий рынок в начале 1973 года Лондон с учетом индексации перечислил Брюсселю уже £209 млрд ($270 млрд). Холлобоун спросил у Джонсона, даст ли глава британского МИД понять властям в Брюсселе, что если они попросят вдобавок к уже перечисленной сумме хотя бы один пенни, то получат решительный отказ - "от ворот поворот".

На это Джонсон ответил: "Я убежден, что ваши слова разразились как удар грома над Брюсселем, и они [власти ЕС] обратят внимание на то, что вы сказали". Далее руководитель МИД добавил: "Я думаю, что суммы [отступных], которые, как я видел, они предлагают потребовать от этой страны, кажутся мне грабительскими, и я думаю, что "от ворот поворот" - это совершенно уместное выражение".

В начале мая газета Financial Times сообщила, что сумма отступных, запрошенная Евросоюзом за Brexit, достигает €100 млрд. Официально же власти ЕС еще не озвучивали размеров компенсационных выплат, которые они собираются потребовать от Великобритании.