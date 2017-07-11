Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рада сняла неприкосновенность с трех депутатов

Международная панорама
11 июля, 21:33 дата обновления: 11 июля, 23:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, июля. /ТАСС

Это было сделано для возможности привлечения к уголовной ответственности депутатов Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Верховная рада сняла депутатскую неприкосновенность с трех украинских парламентариев для возможности привлечения их к уголовной ответственности. Соответствующие решения во вторник были приняты большинством голосов депутатского корпуса по обращению генеральной прокуратуры страны.

Парламентарии дали согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого, от фракции "Народный фронт" Максима Полякова, а также бывшего члена фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата. Между тем, Рада отказалась давать разрешение на задержание и арест Розенблата и Полякова.

При этом в зале не нашлось достаточно голосов для предоставления согласия на снятие депутатской неприкосновенности с депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея и депутата фракции "Радикальной партии" Андрея Лозового, против которых также расследуются уголовные дела.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент предложение о снятии депутатский неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности пяти парламентариев: с депутата от пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата (исключен из фракции 10 июля), от фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея и Максима Полякова, от фракции "Радикальной партии" Андрея Лозового, а также депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого.

Розенблат и Поляков обвиняются в содействии коррупционным схемам и лоббировании незаконной добычи янтаря на Украине, Дейдею вменяется незаконное обогащение, Довгому - махинации с земельными участками в столице во времена, когда он являлся секретарем Киевского городского совета, а Лозовому - неуплата налогов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
По факту убийства в Абхазии российского туриста возбуждено уголовное дело
2
Стал известен топ-20 вузов первого национального рейтинга РФ
3
Сын Трампа опубликовал переписку о встрече с адвокатом из России
4
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
5
Могерини: в ЕС ждали визита Лаврова не один год
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
Темы дня
Реклама