Рада сняла неприкосновенность с трех депутатов

Герои войны: потери Вооруженных сил РФ в ходе сирийской операцииАрмия и ОПК 11 июля, 23:09
Российский военный советник погиб в Сирии в результате минометного обстрелаПолитика 11 июля, 22:50
Джоан Роулинг не планирует лично посещать детские дома в РоссииКультура 11 июля, 22:43
Politico: Трамп заявил, что восхищен открытостью своего сынаМеждународная панорама 11 июля, 22:22
Колобков: гендиректор WADA Ниггли позитивно оценил работу России в антидопинговой сфереСпорт 11 июля, 22:20
Гендиректор WADA Ниггли выступит на совещании министров спорта в КазаниСпорт 11 июля, 22:14
В Италии отреставрировали уникальную скрипку из российской коллекцииКультура 11 июля, 21:50
Эксперты: кибербезопасность РФ зависит от консолидации информационного сообществаПолитика 11 июля, 21:48
Россиянка Муллина победила в соревнованиях по прыжкам с шестом на турнире в ЛюцернеСпорт 11 июля, 21:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Верховная рада сняла депутатскую неприкосновенность с трех украинских парламентариев для возможности привлечения их к уголовной ответственности. Соответствующие решения во вторник были приняты большинством голосов депутатского корпуса по обращению генеральной прокуратуры страны.
Парламентарии дали согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого, от фракции "Народный фронт" Максима Полякова, а также бывшего члена фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата. Между тем, Рада отказалась давать разрешение на задержание и арест Розенблата и Полякова.
При этом в зале не нашлось достаточно голосов для предоставления согласия на снятие депутатской неприкосновенности с депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея и депутата фракции "Радикальной партии" Андрея Лозового, против которых также расследуются уголовные дела.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент предложение о снятии депутатский неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности пяти парламентариев: с депутата от пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата (исключен из фракции 10 июля), от фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея и Максима Полякова, от фракции "Радикальной партии" Андрея Лозового, а также депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого.
Розенблат и Поляков обвиняются в содействии коррупционным схемам и лоббировании незаконной добычи янтаря на Украине, Дейдею вменяется незаконное обогащение, Довгому - махинации с земельными участками в столице во времена, когда он являлся секретарем Киевского городского совета, а Лозовому - неуплата налогов.