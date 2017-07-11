Рада сняла неприкосновенность с трех депутатов

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Верховная рада сняла депутатскую неприкосновенность с трех украинских парламентариев для возможности привлечения их к уголовной ответственности. Соответствующие решения во вторник были приняты большинством голосов депутатского корпуса по обращению генеральной прокуратуры страны.

Парламентарии дали согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого, от фракции "Народный фронт" Максима Полякова, а также бывшего члена фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата. Между тем, Рада отказалась давать разрешение на задержание и арест Розенблата и Полякова.

При этом в зале не нашлось достаточно голосов для предоставления согласия на снятие депутатской неприкосновенности с депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея и депутата фракции "Радикальной партии" Андрея Лозового, против которых также расследуются уголовные дела.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент предложение о снятии депутатский неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности пяти парламентариев: с депутата от пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата (исключен из фракции 10 июля), от фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея и Максима Полякова, от фракции "Радикальной партии" Андрея Лозового, а также депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого.

Розенблат и Поляков обвиняются в содействии коррупционным схемам и лоббировании незаконной добычи янтаря на Украине, Дейдею вменяется незаконное обогащение, Довгому - махинации с земельными участками в столице во времена, когда он являлся секретарем Киевского городского совета, а Лозовому - неуплата налогов.