Politico: Трамп заявил, что восхищен открытостью своего сына

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ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал своего сына человеком "высокой категории" и восхитился его открытостью в контексте истории вокруг его контактов с российским юристом Натальей Весельницкой. Соответствующее краткое заявление зачитала во вторник на брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.
"Мой сын - человек высокой категории, и я восхищен его транспарентностью", - приводит газета Politico слова президента США.
В воскресенье газета The New York Times сообщила, что Дональд Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, сын нынешнего президента США согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о Клинтон. Экс-госсекретарь США являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Дональда Трампа.
Во вторник Трамп-младший опубликовал в своем Twitter электронную переписку, касающуюся его состоявшейся в 2016 году встречи с юристом из РФ.