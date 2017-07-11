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Politico: Трамп заявил, что восхищен открытостью своего сына

Международная панорама
11 июля, 22:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, июля. /ТАСС

Президент США назвал Дональда Трампа - младшего человеком "высокой категории"

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/OLIVIER DOULIERY / POOL

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал своего сына человеком "высокой категории" и восхитился его открытостью в контексте истории вокруг его контактов с российским юристом Натальей Весельницкой. Соответствующее краткое заявление зачитала во вторник на брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

"Мой сын - человек высокой категории, и я восхищен его транспарентностью", - приводит газета Politico слова президента США.

В воскресенье газета The New York Times сообщила, что Дональд Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, сын нынешнего президента США согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о Клинтон. Экс-госсекретарь США являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Дональда Трампа.

Во вторник Трамп-младший опубликовал в своем Twitter электронную переписку, касающуюся его состоявшейся в 2016 году встречи с юристом из РФ.

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