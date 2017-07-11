Рябков и Шэннон встретятся 17 июля в Вашингтоне

Герои войны: потери Вооруженных сил РФ в ходе сирийской операцииАрмия и ОПК 11 июля, 23:09
Российский военный советник погиб в Сирии в результате минометного обстрелаПолитика 11 июля, 22:50
Джоан Роулинг не планирует лично посещать детские дома в РоссииКультура 11 июля, 22:43
Politico: Трамп заявил, что восхищен открытостью своего сынаМеждународная панорама 11 июля, 22:22
Колобков: гендиректор WADA Ниггли позитивно оценил работу России в антидопинговой сфереСпорт 11 июля, 22:20
Гендиректор WADA Ниггли выступит на совещании министров спорта в КазаниСпорт 11 июля, 22:14
В Италии отреставрировали уникальную скрипку из российской коллекцииКультура 11 июля, 21:50
Эксперты: кибербезопасность РФ зависит от консолидации информационного сообществаПолитика 11 июля, 21:48
Россиянка Муллина победила в соревнованиях по прыжкам с шестом на турнире в ЛюцернеСпорт 11 июля, 21:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Томас Шэннон встретятся 17 июля в Вашингтоне. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Замгоссекретаря Шэннон встретится со своим российским коллегой [Рябковым] здесь, в Вашингтоне, в понедельник [17 июля]", - отметила она.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, Шэннон тщательно готовился к этой встрече и "искал сферы, которые могли бы обсудить" два дипломата.
В понедельник источник в МИД РФ рассказал журналистам, что на американо-российских консультациях будет, в частности, обсуждаться ситуация вокруг российской дипсобственности. Науэрт при этом не стала подтверждать эту информацию.
Рябков и Шэннон должны были встретиться в Санкт-Петербурге 23 июня, однако после принятого в Вашингтоне решения о расширении антироссийских санкций в Москве заявили об отмене консультаций.