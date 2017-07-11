Рябков и Шэннон встретятся 17 июля в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Томас Шэннон встретятся 17 июля в Вашингтоне. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Замгоссекретаря Шэннон встретится со своим российским коллегой [Рябковым] здесь, в Вашингтоне, в понедельник [17 июля]", - отметила она.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Шэннон тщательно готовился к этой встрече и "искал сферы, которые могли бы обсудить" два дипломата.

В понедельник источник в МИД РФ рассказал журналистам, что на американо-российских консультациях будет, в частности, обсуждаться ситуация вокруг российской дипсобственности. Науэрт при этом не стала подтверждать эту информацию.

Рябков и Шэннон должны были встретиться в Санкт-Петербурге 23 июня, однако после принятого в Вашингтоне решения о расширении антироссийских санкций в Москве заявили об отмене консультаций.