Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдеп не исключает, что заключенный между США и Катаром меморандум может быть расширен

Международная панорама
12 июля, 1:01 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, июля. /ТАСС

Во вторник стороны подписали меморандум о взаимопонимании по противодействию финансированию терроризма

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Заключенный между США и Катаром меморандум по противодействию финансированию терроризма может быть расширен и включать другие страны. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Я не уверена, что этот меморандум может быть распространен на другие страны, но это возможно. Полагаю, могут появиться и отдельные меморандумы", - отметила она.

Читайте также новости по теме:
Ситуация вокруг Катара
© Warren Little/Getty Images

Путин: вопросы на саммите G20 чрезвычайно важны и имеют практическое отражение

СМИ: арабские страны обвинили Катар в нежелании разрешить кризис путем дипломатии

Эрдоган: список требований арабских стран "ставит крест на государственности Катара"

Науэрт подчеркнула, что "детали [меморандума] все еще прорабатываются". Она вновь призвала к урегулированию ситуации вокруг Катара. "Я думаю, что эти страны понимают обеспокоенность и важность совместной работы для решения данного вопроса", - заключила представитель внешнеполитического ведомства.

Во вторник США и Катар подписали меморандум о взаимопонимании по противодействию финансированию терроризма. При этом глава МИД Катара призвал Саудовскую Аравию, Бахрейн, ОАЭ и Египет присоединиться к меморандуму.

5 июля в Каире состоялось совещание глав МИД четырех стран, которые ранее ввели ограничения против Дохи. Однако встреча в египетской столице не принесла никаких конкретных результатов.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.

Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. 5 июля срок ультиматума истек, а переданный через Кувейт ответ Дохи, детали которого до сих пор официально не обнародованы, вызвал сожаление у Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
США Катар
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России вступили в силу новые правила перевозки детей
2
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕ
3
В Абхазии убит турист из России
4
Сын Трампа опубликовал переписку о встрече с адвокатом из России
5
Стал известен топ-20 вузов первого национального рейтинга РФ
6
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
7
Бой с Макгрегором станет для Мэйуэзера последним в карьере
Темы дня
Реклама