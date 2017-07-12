Госдеп не исключает, что заключенный между США и Катаром меморандум может быть расширен

СМИ: "Зенит" отказался продавать футболиста Нету в "Валенсию" за €5 млнСпорт 12 июля, 2:09
"Известия": Москву признали самым комфортным городом для жизни в РоссииОбщество 12 июля, 1:47
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕМеждународная панорама 12 июля, 1:13
В России вступили в силу новые правила перевозки детейОбщество 12 июля, 0:27
Бой с Макгрегором станет для Мэйуэзера последним в карьереСпорт 12 июля, 0:10
"Есть положительные сдвиги": завершился второй день женевских переговоров по СирииМеждународная панорама 11 июля, 23:51
Перегудов: объединение коммерческих прав со стадионом наиболее выгодно ФК "Динамо"Спорт 11 июля, 23:45
Герои войны: потери Вооруженных сил РФ в ходе сирийской операцииАрмия и ОПК 11 июля, 23:09
Российский военный советник погиб в Сирии в результате минометного обстрелаПолитика 11 июля, 22:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Заключенный между США и Катаром меморандум по противодействию финансированию терроризма может быть расширен и включать другие страны. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Я не уверена, что этот меморандум может быть распространен на другие страны, но это возможно. Полагаю, могут появиться и отдельные меморандумы", - отметила она.
Науэрт подчеркнула, что "детали [меморандума] все еще прорабатываются". Она вновь призвала к урегулированию ситуации вокруг Катара. "Я думаю, что эти страны понимают обеспокоенность и важность совместной работы для решения данного вопроса", - заключила представитель внешнеполитического ведомства.
Во вторник США и Катар подписали меморандум о взаимопонимании по противодействию финансированию терроризма. При этом глава МИД Катара призвал Саудовскую Аравию, Бахрейн, ОАЭ и Египет присоединиться к меморандуму.
5 июля в Каире состоялось совещание глав МИД четырех стран, которые ранее ввели ограничения против Дохи. Однако встреча в египетской столице не принесла никаких конкретных результатов.
5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.
Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. 5 июля срок ультиматума истек, а переданный через Кувейт ответ Дохи, детали которого до сих пор официально не обнародованы, вызвал сожаление у Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта.