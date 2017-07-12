Пентагон: новое испытание системы ПРО США прошло успешно

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы США провели во вторник новое испытание американской системы противоракетной обороны (ПРО), которое прошло успешно. Об этом заявило позднее в тот же день Агентство по ПРО министерства обороны США.

Как оно уточнило, речь идет об испытании подвижного противоракетного комплекса THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), являющегося одним из элементов эшелонированной системы ПРО США. В рамках данного испытания над Тихим океаном севернее Гавайев с военно-транспортного самолета C-17 была запущена баллистическая ракета-мишень.

По свидетельству Пентагона, комплекс THAAD, находившийся на острове Кадьяк (штат Аляска), обнаружил и осуществил сопровождение цели, а также ее перехват. "Предварительные признаки указывают на то, что запланированные задачи испытания были решены, а представлявшая собою угрозу баллистическая ракета промежуточной дальности была успешно перехвачена оружейной системой THAAD", - говорится в заявлении Агентства по ПРО.

Согласно изложенной им информации, это 14-е по счету такого рода испытание противоракетного комплекса THAAD за период с 2005 года, все они были успешными. Нынешнее испытание укрепляет "оборонный потенциал [США] применительно к нарождающимся ракетным угрозам со стороны Северной Кореи и других стран мира, вносит вклад в более широкую архитектуру стратегического сдерживания", считает Пентагон.

Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

Батарею THAAD США размещают в Республике Корея. Как признал в мае 2015 года тогдашний помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Фрэнк Роуз, Вашингтон изучает вариант "размещения подразделения THAAD на (Корейском) полуострове на постоянной основе". Категорически против реализации таких замыслов выступают Россия и Китай.