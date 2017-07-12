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Гюлен не собирается бежать из США в Канаду, чтобы избежать экстрадиции в Турцию

Международная панорама
12 июля, 3:24 дата обновления: 12 июля, 3:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

По словам исламского проповедника, если США примут решение о его экстрадиции, он отправится на родину

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Проживающий в США исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Турция обвиняет в организации произошедшей в стране попытки госпереворота, не собирается покидать Соединенные Штаты, чтобы избежать возможной будущей экстрадиции на родину. Об этом Гюлен заявил во вторник в интервью агентству Reuters.

"Слухи совсем не соответствуют действительности", - отметил проповедник, подчеркнув, что он не собирается уезжать из США. При этом Гюлен заявил, что "если Соединенные Штаты сочтут допустимым" выдать его Турции, тогда он подчинится этому решению, отмечает Reuters.

Ранее турецкие власти распространили информацию, согласно которой Гюлен, проживающий на территории американского штата Пенсильвания, собирается переехать в Канаду, чтобы избежать экстрадиции.

В интервью 76-летний Гюлен также выступил с критикой нынешнего турецкого правительства и президента страны Тайипа Эрдогана, призвав США и страны ЕС прилагать больше усилий для, как пишет агентство, "восстановления в Турции политических свобод". По утверждению проповедника, если Эрдоган услышит "сильный голос, исходящий из Соединенных Штатов или Европейского союза" и заявляющий о том, что турецкий лидер якобы "делает неправильные вещи", то, "возможно, он [Эрдоган] изменит свои взгляды".

Гюлен также выступил с поддержкой политической оппозиции в Турции, заявив при этом, что добиваться перемен в стране необходимо с помощью мирных протестов и законных выборов. "Я никогда не поддерживал ни переворота, ни свержения", - сказал он агентству.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции, в том числе из жандармерии, предприняла попытку государственного переворота, основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. Турецкие власти считают ответственными за произошедшее Гюлена и его сподвижников из организации ФЕТО, признанной в стране террористической, и добиваются экстрадиции проповедника из США.

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Персоны
Гюлен, Фетхуллах Эрдоган, Реджеп Тайип
Темы
Попытка государственного переворота в Турции
Страны
США Канада Турция
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