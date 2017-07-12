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Глава ЦРУ: США не допустят дальнейшего развития ядерной и ракетной программ КНДР

Международная панорама
12 июля, 5:17 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, июля. /ТАСС

По словам главы ЦРУ Майкла Помпео, 20 лет Вашингтон позволял Пхеньяну "развивать свои оружейные системы", однако "настала пора" это прекратить

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ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация не допустит дальнейшего развития программ создания ядерного оружия и средств его доставки, реализуемых КНДР. С таким заявлением выступил во вторник вечером директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео, выступая на открытом для общественности мероприятии, которое было организовано в пригороде Вашингтона в Тайсонс-Корнер (штат Вирджиния) американской неправительственной организацией "Альянс разведки и национальной безопасности".

Он подтвердил, что Пхеньян, в соответствии с выводами правительства США, впервые осуществил 4 июля испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). "Как мы видели на прошлой неделе, Северная Корея произвела пуск ракеты, которая пролетела больше всех ее предшественниц, - МБР. Это подчеркивает серьезную угрозу", - сказал глава ключевого разведывательного ведомства США.

"На протяжении 20 лет Америка свистела, проходя мимо кладбища, когда имела дело с проблемой Северной Кореи [то есть пыталась сохранить бодрый вид, несмотря на серьезность положения - прим. корр. ТАСС], - заявил Помпео. - Мы не намерены [действовать таким образом], чтобы она [проблема] сохранялась еще такое же время". По выражению руководителя ведомства, 20 лет Вашингтон позволял Пхеньяну "развивать свои оружейные системы". "Настала пора этому прекратиться", - предупредил Помпео.

Центральное телевидение КНДР объявило в прошлый вторник о проведении первого успешного запуска МБР "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты якобы составила 2802 км, дальность - 933 км. Правительство США в связи с этим заявило об обострении угрозы со стороны КНДР и потребовало "глобальных действий" в ответ на нынешний шаг Пхеньяна.

Между тем Россия квалифицировала испытанную Северной Кореей ракету как имевшую среднюю дальность.

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Персоны
Помпео, Майкл (Майк)
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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