Кабмин Японии считает крайне важным остановить поставки нефти в КНДР

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ТОКИО, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Японии придерживается позиции, согласно которой прекращение поставок нефти в КНДР является важным пунктом в деле оказания давления на Пхеньян. Об этом в среду заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
"Наша позиция по этому вопросу неизменна: мы считаем крайне важным прекращение поставок нефти в Северную Корею", - подчеркнул он.
Суга, однако, ушел от ответа, поднималась ли эта тема в ходе недавней встречи премьер-министра Синдзо Абэ и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Гамбурге.
"Могу только сказать, что премьер Абэ выразил надежду на то, что Китай будет играть более конструктивную роль [в деле решения северокорейской проблемы]. Все остальное - часть внешнеполитического переговорного процесса, и я хотел бы воздержаться от ответа", - отметил генсек.
Ранее в среду японская деловая газета Nikkei сообщила, что премьер-министр Абэ в ходе состоявшейся 8 июля встречи на саммите G20 с Си Цзиньпином просил китайскую сторону прекратить поставки нефтепродуктов в КНДР.
Согласно официальным данным КНР, поставки нефти в КНДР продолжались до 2013 года - Пекин отгружал Пхеньяну около 500 тыс. тонн нефти в год. С 2014 года в официальной статистике говорится, что объемы поставок нефти в КНДР были сокращены до нуля. При этом Токио подозревает Пекин в том, что экспорт нефтепродуктов в КНДР продолжается.