Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин Японии считает крайне важным остановить поставки нефти в КНДР

Международная панорама
12 июля, 9:12 дата обновления: 12 июля, 9:50 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 12, июля. /ТАСС

По словам генсека правительства Японии, премьер-министр страны Синдзо Абэ выразил надежду на то, что Китай будет играть более конструктивную роль в решении северокорейской проблемы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Японии придерживается позиции, согласно которой прекращение поставок нефти в КНДР является важным пунктом в деле оказания давления на Пхеньян. Об этом в среду заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Наша позиция по этому вопросу неизменна: мы считаем крайне важным прекращение поставок нефти в Северную Корею", - подчеркнул он.

Суга, однако, ушел от ответа, поднималась ли эта тема в ходе недавней встречи премьер-министра Синдзо Абэ и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Гамбурге.

"Могу только сказать, что премьер Абэ выразил надежду на то, что Китай будет играть более конструктивную роль [в деле решения северокорейской проблемы]. Все остальное - часть внешнеполитического переговорного процесса, и я хотел бы воздержаться от ответа", - отметил генсек.

Ранее в среду японская деловая газета Nikkei сообщила, что премьер-министр Абэ в ходе состоявшейся 8 июля встречи на саммите G20 с Си Цзиньпином просил китайскую сторону прекратить поставки нефтепродуктов в КНДР.

Согласно официальным данным КНР, поставки нефти в КНДР продолжались до 2013 года - Пекин отгружал Пхеньяну около 500 тыс. тонн нефти в год. С 2014 года в официальной статистике говорится, что объемы поставок нефти в КНДР были сокращены до нуля. При этом Токио подозревает Пекин в том, что экспорт нефтепродуктов в КНДР продолжается.

 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге Ракетные запуски в КНДР
Персоны
Абэ, Синдзо Си Цзиньпин
Страны
КНДР Китай Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бывший полицейский признался, что застрелил жену после ссор и расставания
2
Глава ЦРУ заявил о наличии у США улик, подтверждающих применение химоружия властями Сирии
3
Адвокат Весельницкая рассказала о единственном вопросе сына Трампа
4
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
5
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕ
6
По факту убийства в Абхазии российского туриста возбуждено уголовное дело
7
Стал известен топ-20 вузов первого национального рейтинга РФ
Темы дня
Реклама