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Доклад: британцы ежегодно перечисляют исламистским группировкам сотни тысяч фунтов

Международная панорама
12 июля, 17:39 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 12, июля. /ТАСС

По словам главы МВД Великобритании, наиболее распространенным источником финансирования экстремистских организаций являются небольшие анонимные пожертвования

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Глава МВД Великобритании Эмбер Радд

Глава МВД Великобритании Эмбер Радд

© EPA/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Британцы ежегодно перечисляют исламистским террористическим группировкам сотни тысяч фунтов стерлингов в виде частных пожертвований. Об этом говорится в распространенном в среду докладе правительства королевства, информирует агентство Press Association.

По словам главы МВД Соединенного Королевства Эмбер Радд, "наиболее распространенным источником финансирования исламистских экстремистских организаций являются небольшие анонимные пожертвования, большинство из которых, вероятнее всего, приходят от лиц, проживающих в Соединенном Королевстве". "В некоторых случаях эти (террористические - прим. ТАСС) организации получают в год сотни тысяч фунтов. Это основной источник их дохода", - сказала Радд.

Согласно распространенному ранее заявлению представителя премьер-министра Терезы Мэй о важнейшем приоритете главы британского правительства на саммите Группы двадцати в Гамбурге, международное сообщество должно на саммите поднять вопрос о том, "как предотвратить получение террористами денежных переводов на небольшие суммы, а также как увеличить меры контроля в региональных финансовых центрах, в том числе в Дубае, Сингапуре, Гонконге, Австралии и Швейцарии".

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