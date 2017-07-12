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Кандидат на пост главы ФБР назвал недопустимым вмешательство в работу спецпрокурора по РФ

Международная панорама
12 июля, 18:27 дата обновления: 12 июля, 18:54 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, июля. /ТАСС

Кристофер Рей подчеркнул, что поддерживает расследование Роберта Мюллера, которого назвал "порядочным человеком"

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ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Кандидат на пост директора ФБР Кристофер Рей в среду назвал недопустимым любое вмешательство в работу специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует утверждения о якобы имевшем место вмешательстве РФ в американские выборы. Такую позицию претендент высказал, выступая в юридическом комитете Сената Конгресса США на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

"Я считаю любые попытки вмешаться в расследование Мюллера недопустимыми. Любые действия по препятствованию расследования являются неприемлемыми, они должны пресекаться", - отметил Рей.

Он подчеркнул, что поддерживает расследование Мюллера, которого назвал "порядочным человеком". Экс-помощник министра юстиции, генерального прокурора США по уголовным делам также заявил, что не обсуждал ни с кем из вашингтонской администрации отставку бывшего директора правоохранительной структуры.

Президент США Дональд Трамп отправил прежнего главу ФБР Джеймса Коми в отставку 9 мая, подчеркнув, что был не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации во главе с президентом-демократом Бараком Обамой. В соответствии с законодательством США от 1976 года, срок полномочий директора ФБР составляет 10 лет. Одной из ключевых функций ФБР, которое подчиняется минюсту, является контрразведка.

Рей также заявил, что не считает "охотой на ведьм" расследование Мюллера.

"Я не считаю, что Мюллер занимается "охотой на ведьм", - ответил Рей на соответствующий вопрос сенаторов.

Трамп часто на своей странице в Twitter критикует данное расследование и называет его "охотой на ведьм".

Расследование в связи с якобы имевшим место вмешательстве РФ в американские выборы ведут в США не только сотрудники ФБР, но и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Кроме того, в середине мая минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для еще одного такого независимого разбирательства. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала выводы о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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