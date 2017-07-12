Исследование: большинство французов одобряет решение Макрона пригласить Трампа в Париж

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Почти 60% французов одобряют решение президента страны Эмманюэля Макрона пригласить его американского коллегу Дональда Трампа в Париж на празднование Национального дня Франции (14 июля). Таковы результаты опубликованного в среду опроса, проведенного институтом социальных исследований Elabe для телеканала BFM TV.

В нем отмечается, что 59% респондентов заявили, что одобряют приглашение в Париж президента США Макроном, 40% высказались против этого, 1% опрошенных воздержался от ответа.

При этом, согласно данным Elabe, большинство французов не сожалеют о решении Макрона воздержаться от телевизионного интервью, которое французские лидеры давали ежегодно в день национального праздника. 71% респондентов заявили о том, что не жалеют о решении главы государства порвать с этой традицией, говорится в исследовании.

Опрос был проведен 11-12 июля в интернете. В нем приняли участие 995 человек старше 18 лет.

Визит президента США в Париж

Трамп прибывает с двухдневным визитом во французскую столицу 13 июля. Как сообщил во вторник Елисейский дворец, после встречи лидеров Франции и США с глазу на глаз пройдут переговоры уже в расширенном составе. По данным источников французских СМИ в дипломатических кругах, основными темами переговоров станут борьба с терроризмом и ситуация в Сирии. Планируется, что по итогам дискуссий Макрон и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.

На следующий день, 14 июля, американский президент по приглашению французского коллеги будет присутствовать на военном параде в честь Национального праздника Франции. В этом году в нем примут участие 190 американских военных в ознаменование 100-летия вступления США в Первую мировую войну.

Ранее газете The Guardian стало известно о намерении Трампа отложить государственный визит в Великобританию на неопределенный срок из-за опасений негативной реакции британского общества на его приезд. Аналогичную информацию привело агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.