Мадуро назвал Конституционную ассамблею инструментом для решения проблем Венесуэлы

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ТАСС, 12 июля. Созыв Конституционной ассамблеи (КА) в Венесуэле поможет разрешить стоящие перед страной трудности. Такое мнение высказал в среду президент Николас Мадуро в эфире государственного телеканала Venezuela de Television.
Инициатива главы государства созвать КА, причем без проведения предварительного референдума, вызвала категорическое несогласие у оппозиции, контролирующей однопалатный парламент.
"Это инструмент для того, чтобы найти решения для проблем и продолжить строить страну, где все равны, справедливую, где деньги от богатств родины вкладываются в жизнь, строительство жилья, образование, культуру и здравоохранение нашего народа", - отметил глава государства. Против КА выступила генеральный прокурор страны Луиса Ортега Диас, а также несколько членов Верховного суда. Тем не менее власти не намерены отказываться от учреждения этого органа, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны.
С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы антиправительственные манифестации. Поводом для них послужили резолюции Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими противниками. За это время погибли уже не менее 90 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.