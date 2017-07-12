Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мадуро назвал Конституционную ассамблею инструментом для решения проблем Венесуэлы

Международная панорама
12 июля, 22:28 UTC+3 ТАСС

Инициатива главы государства созвать КА без проведения предварительного референдума вызвала категорическое несогласие у оппозиции, контролирующей однопалатный парламент

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 июля. Созыв Конституционной ассамблеи (КА) в Венесуэле поможет разрешить стоящие перед страной трудности. Такое мнение высказал в среду президент Николас Мадуро в эфире государственного телеканала Venezuela de Television.

Инициатива главы государства созвать КА, причем без проведения предварительного референдума, вызвала категорическое несогласие у оппозиции, контролирующей однопалатный парламент.

"Это инструмент для того, чтобы найти решения для проблем и продолжить строить страну, где все равны, справедливую, где деньги от богатств родины вкладываются в жизнь, строительство жилья, образование, культуру и здравоохранение нашего народа", - отметил глава государства. Против КА выступила генеральный прокурор страны Луиса Ортега Диас, а также несколько членов Верховного суда. Тем не менее власти не намерены отказываться от учреждения этого органа, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы антиправительственные манифестации. Поводом для них послужили резолюции Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими противниками. За это время погибли уже не менее 90 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Персоны
Мадуро, Николас
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
От Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений
2
Трамп считает, что Путина больше устроила бы Клинтон в качестве президента США
3
Демократы в Палате представителей США выдвинули на обсуждение вопрос импичмента Трампа
4
От Антарктиды откололись две Москвы: с чем можно сравнить айсберг-гигант
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕ
7
Представитель Госдепа утверждает, что Лавров "любит забегать вперед"
Темы дня
Реклама