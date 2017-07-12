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CNN: Трамп огорчен и раздражен скандалом вокруг встречи его сына с юристом из РФ

Международная панорама
12 июля, 22:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, июля. /ТАСС

По сведениям источников телеканала, президент США выражал огорчение в связи с тем, что его сын согласился встретиться с Весельницкой, однако не считает, что имело место нарушение закона

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп испытывает огорчение и раздражение из-за нового скандала, касающегося встречи его сына с юристом из России. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп - младший, сын американского лидера, признал, что в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с юристом Натальей Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. Трамп-младший не отрицает, что согласился на встречу, так как надеялся получить на ней информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон. Последняя являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Трампа. Политические оппоненты президента США утверждают, что встреча является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

По сведениям источников CNN в Республиканской партии, Трамп выражал огорчение в связи с тем, что его сын согласился встретиться с Весельницкой, однако не считает, что имело место нарушение закона. По информации CNN, глава Белого дома в последнее время много смотрит телевизор. Передачи, в которых в негативном ключе освещается ситуация, касающаяся Трампа-младшего, вызывают у американского лидера недовольство и раздражение. Вместе с тем президент США считает, что происходящее является частью информационной кампании с целью дискредитировать его лично.

По словам других источников телеканала в администрации, Трамп посвятил много времени обсуждению нового скандала с советниками. Он практически не покидал Белый дом. "Белый дом парализован", - приводит CNN слова источника. Телеканал отмечает, что в окружении американского лидера по большей части считают, что критика в отношении Трамп-младшего в связи со встречей является несправедливой.

Весельницкая в опубликованном во вторник интервью американской телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти России, и заявила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.

Трамп и руководители его администрации не раз отвергали слухи по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что юрист Наталья Весельницкая Кремлю незнакома.

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