Трамп считает, что Путина больше устроила бы Клинтон в качестве президента США

НБА уменьшит количество тайм-аутов для увеличения темпа матчейСпорт 12 июля, 23:19
Япония представила на "Иннопроме" ванну с самонагревом и симуляторы усталости за рулемЭкономика и бизнес 12 июля, 22:25
Будущее мобильного ритейла РФ прояснится после объединения "Евросети" и "Связного"Экономика и бизнес 12 июля, 21:53
МИД РФ считает решение ЕСПЧ по делу о пропаганде гомосексуализма в России политизированнымПолитика 12 июля, 21:36
Демократы в Палате представителей США выдвинули на обсуждение вопрос импичмента ТрампаМеждународная панорама 12 июля, 21:30
Мировой нефтяной конгресс в Стамбуле - нефть, ОПЕК и технологииЭкономика и бизнес 12 июля, 21:17
Джокович не смог завершить четвертьфинал с Бердыхом на Уимблдоне из-за травмыСпорт 12 июля, 20:39
Президент Малави назвал Мадонну "символом материнского духа"Общество 12 июля, 20:30
Экс-президент Бразилии приговорен к 9,5 года тюрьмыМеждународная панорама 12 июля, 20:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что российского лидера Владимира Путина больше устроило бы, если на американских выборах в прошлом году победила кандидат от демократов Хиллари Клинтон. Такое мнение хозяин Белого дома высказал в опубликованном в среду интервью телекомпании CBN.
Трамп отметил, что он выступает прежде всего за сильную американскую армию, и именно это, по его мнению, может не нравиться нынешнему российскому руководству.
"Если бы Хиллари [Клинтон] победила на выборах, наша армия была бы разорена", - сказал президент США. "Вот, что Путину во мне не нравится", - утверждал американский лидер. "С самого первого дня [президентства] я хотел [в США] сильную армию, а он не хочет видеть этого", - отметил Трамп.
"Есть много вещей, которые я делаю и которые являются полной противоположностью того, что он хочет", - заявил Трамп, говоря о российском лидере. По словам президента США, являющегося республиканцем, он постоянно слышит о том, что руководство РФ изначально хотело бы видеть на посту главы американского государства Трампа, а не Клинтон. "Я думаю, что, вероятно, нет, потому что я хочу, чтобы у нас была сильная армия, - указал Трамп. - А вы знаете, что она [Клинтон] не стала бы тратить деньги на армию".
Глава американской администрации также подчеркнул, что он выступает, в частности, за увеличение производства сланцевой нефти в США, намереваясь таким образом добиваться снижения мировых цен на энергоносители, а это может идти вразрез с интересами России.
"Мы собираемся экспортировать энергию. Он [Путин] не хочет этого", - утверждал Трамп. "Он предпочел бы Хиллари, которая хотела [строить] ветряные мельницы", так как "в таком случае цены на энергоносители пошли бы вверх, а Россия, как вы знаете, очень сильно зависит от энергоносителей", считает президент США.