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Трамп: отсутствие диалога с Россией может повлечь за собой проблемы

Международная панорама
12 июля, 23:00 UTC+3 ВАШИНГТОН 12, июля. /ТАСС

Американский лидер отметил, что с его точки зрения, Соединенным Штатам "нужен диалог со всеми"

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ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вести диалог с Россией, поскольку его отсутствие может повлечь за собой множество проблем. Американский лидер высказал соответствующее мнение в интервью телекомпании CBN.

"Эта встреча (с президентом РФ Владимиром Путиным в Гамбурге - прим. ТАСС) принесла много результатов, однако самое важное, как я убежден, - это то, что необходимо поддерживать диалог. Если нет диалога, это [повлечет за собой] множество проблем как для нашей страны, так и для их страны", - сказал президент США. Он также отметил, что с его точки зрения, Соединенным Штатам "нужен диалог со всеми".

Первая встреча Путина и Трампа состоялась на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге в пятницу. Она продолжалась более двух часов вместо запланированных тридцати минут. Сообщалось, что президенты России и США обсудили, в частности, урегулирование в Сирии и на Украине, ситуацию на Корейском полуострове, вопросы обеспечения безопасности в киберпространстве.

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Трамп, Дональд
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