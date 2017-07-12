Белый дом: статьи о скандале вокруг сына Трампа подрывают доверие к СМИ

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Новостные материалы о новом скандале, касающемся встречи сына президента США Дональда Трампа с юристом из России, подрывают доверие к СМИ. Уверенность в этом выразила в среду первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге.

"Я думаю, что они фактически подрывают доверие к СМИ", - сказала она, комментируя по просьбе журналистов критику со стороны главы комитета по надзору и государственной реформе Палаты представителей Конгресса США Трея Гоуди (республиканец, от штата Южная Каролина). Конгрессмен полагает, что новый скандал якобы оказывает негативное воздействие на вашингтонскую администрацию.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп - младший, сын американского лидера, признал, что в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с юристом Натальей Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. Трамп-младший не отрицает, что согласился на встречу, так как надеялся получить на ней информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон. Последняя являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Трампа. Политические оппоненты президента США утверждают, что встреча является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Трамп и руководители его администрации не раз отвергали слухи по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что юрист Наталья Весельницкая Кремлю незнакома.