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Азаров: Украину ждет смена власти и возвращение изгнанных политиков

Международная панорама
13 июля, 1:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Экс-премьер Украины считает, что "режиму Петра Порошенко осталось недолго"

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Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что на Украине грядет смена власти, которая позволит изгнанным политикам вернуться на родину.

"Все идет к тому, что режиму Петра Порошенко [на Украине] осталось недолго, вскоре возможны перемены", - сказал Азаров в интервью газете "Известия".

Азаров отметил, что после смены власти в Киеве, откроется возможность для возвращения на Украину многим политикам, которые были вынуждены ее покинуть. "Естественно, мне хотелось бы вернуться. У меня есть определенные планы по возвращению в любом случае", - сказал он.

Бывший украинский премьер уверен, что ему не важна должность, его больше интересует конституционный порядок на Украине.

"Я не думаю о каких-то должностях, а думаю о том, чтобы на Украине восстановился конституционный порядок и можно было бы свободно вернуться, не опасаясь политических преследований, которые сейчас против меня и моих товарищей и коллег развернуты. Легально это сделать пока нереально", - отметил Азаров.

Николай Азаров

Николай Азаров занимал должность премьер-министра Украины с 11 марта 2010 года по 28 января 2014 года. После событий "майдана" в феврале 2014 года выехал из страны. 4 февраля 2015 года представил в Москве книгу "Украина на перепутье", в которой изложил свой взгляд на истоки противостояния, которое вылилось в итоге в госпереворот на Украине.

В августе 2015 года Азаров возглавил Комитет спасения Украины.

В декабре 2016 года в Дорогомиловском суде Москвы выступил на процессе по иску эск-депутата Верховной рады Владимира Олейника о признании событий 2014 года на Украине государственным переворотом. По словам Азарова, в дни "майдана" "ставилась задача реализовать на Украине проект "антироссия", ликвидировать политические силы, которые выступают за нейтралитет страны, за экономическое и торговое сотрудничество с Россией", и уже 22 января 2014 года было очевидно, что речь идет о "попытке захвата власти".

После решения московского суда, признавшего факт госпереворота на Украине в 2014 году, Азаров заявил, что возглавляемый им Комитет спасения Украины "будет предпринимать дальнейшие шаги" и обратится в международные суды.

Против Азарова на Украине заведено уголовное дело по статье "о присвоении или растрате чужого имущества", по которому он обвиняется в незаконной переплате ему пенсии в период с 2008 года по 2014 год. В августе 2015 года вместе с Владимиром Олейником и Игорем Марковым Азаров стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к захвату власти в стране.

Госпереворот на Украине

21 ноября 2013 года, ровно за неделю до ожидавшегося на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС, украинское правительство выступило с заявлением о "приостановлении процесса подготовки" к заключению соглашения с Евросоюзом.

В центре Киева начались беспорядки, вылившиеся в жесткое трехмесячное противостояние, получившее название "майдан", в ходе которого радикально настроенные граждане захватили ряд административных зданий, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка. На Институтской улице 20 февраля 2014 года началась стрельба неустановленных снайперов, в результате которой погибли 53 человека.

Правительство Николая Азарова ушло в отставку, президент Виктор Янукович покинул страну, а власть взяли оппозиционные фракции в Верховной раде. 22 февраля Рада приняла постановление о самоустранении главы государства от выполнения конституционных полномочий и назначила досрочные выборы президента, на которых в мае 2014 года победил Петр Порошенко.

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