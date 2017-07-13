Демократы Палаты представителей США внесли новую версию законопроекта о санкциях против РФ

Пенс: Трамп бросит вызов каждому, кто угрожает американскому образу жизниМеждународная панорама 13 июля, 3:48
Захарова назвала видео о "лесных братьях" попыткой НАТО извратить историюПолитика 13 июля, 2:47
СМИ: черногорец Джорджевич покинул футбольный клуб "Зенит"Спорт 13 июля, 1:41
Белый дом назвал смехотворной идею демократов об импичменте ТрампаМеждународная панорама 13 июля, 1:34
Экс-президент Бразилии Руссефф назвала издевательством приговор по делу Лулы да СилвыМеждународная панорама 13 июля, 1:30
Умерла народная артистка России Тамара МиансароваКультура 13 июля, 1:08
Женевский раунд переговоров по Сирии перевалил за экватор: оптимизм и разногласияМеждународная панорама 13 июля, 1:04
Азаров: Украину ждет смена власти и возвращение изгнанных политиковМеждународная панорама 13 июля, 1:00
ЦБ: условия для превращения рубля в международную валюту еще не сформированыЭкономика и бизнес 13 июля, 0:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Руководство демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса США внесло в среду на рассмотрение коллег новую версию законопроекта, предусматривающего ужесточение режима односторонних санкций в отношении России. Соавторами данного документа выступили лидер демократической фракции нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, ее заместитель Стени Хойер, а также заместитель председателя комитета по иностранным делам Элиот Энгел.
Перспективы дальнейшего прохождения законопроекта через Конгресс пока совершенно не ясны. Вокруг документа идут ожесточенные споры как процедурного характера, так и по существу вопроса, несмотря на то, что у самой идеи ужесточения рестрикций в отношении Москвы на данном этапе имеется на Капитолийском холме подавляющее большинство сторонников.
Тем не менее из последних высказываний лидеров республиканцев в Палате представителей явствовало, что с поддержкой ими новой формы означенного законопроекта могут возникнуть сложности. Белый дом, который также находится под контролем Республиканской партии, уже ясно сигнализировал о том, что выступает категорически против определенных положений законопроекта о закреплении ограничительных мер в отношении России, поскольку усматривает в них покушение Конгресса на полномочия исполнительной ветви власти в лице президента США Дональда Трампа.