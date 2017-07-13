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Демократы Палаты представителей США внесли новую версию законопроекта о санкциях против РФ

Международная панорама
13 июля, 3:22 UTC+3 ВАШИНГТОН 13, июля. /ТАСС

Соавторами документа выступили лидер демократической фракции нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, ее заместитель Стени Хойер, а также зампредседателя комитета по иностранным делам Элиот Энгел

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ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Руководство демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса США внесло в среду на рассмотрение коллег новую версию законопроекта, предусматривающего ужесточение режима односторонних санкций в отношении России. Соавторами данного документа выступили лидер демократической фракции нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, ее заместитель Стени Хойер, а также заместитель председателя комитета по иностранным делам Элиот Энгел.

Перспективы дальнейшего прохождения законопроекта через Конгресс пока совершенно не ясны. Вокруг документа идут ожесточенные споры как процедурного характера, так и по существу вопроса, несмотря на то, что у самой идеи ужесточения рестрикций в отношении Москвы на данном этапе имеется на Капитолийском холме подавляющее большинство сторонников.

Тем не менее из последних высказываний лидеров республиканцев в Палате представителей явствовало, что с поддержкой ими новой формы означенного законопроекта могут возникнуть сложности. Белый дом, который также находится под контролем Республиканской партии, уже ясно сигнализировал о том, что выступает категорически против определенных положений законопроекта о закреплении ограничительных мер в отношении России, поскольку усматривает в них покушение Конгресса на полномочия исполнительной ветви власти в лице президента США Дональда Трампа.

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