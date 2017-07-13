Трамп заявил, что сделал за пять месяцев больше, чем любой президент США за такой же срок

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Дональд Трамп считает, что за пять с лишним месяцев с момента вступления в должность президента США он смог сделать больше, чем удалось добиться за такой же срок любому другому американскому лидеру в истории страны. Такое мнение американский лидер высказал в опубликованном в среду интервью агентству Reuters.

"Мы добились больше за пять месяцев, чем практически любой из президентов в истории [США]", - сказал он, отметив, что в связи с этим сейчас "настроение в Белом доме фантастическое".

"Если вы взгляните на Ирак, на Сирию и увидите тот прогресс, которого мы добились [в борьбе] с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС), то там практически полный [успех]", - заявил американский лидер.

Среди своих заслуг Трамп также назвал рост показателей на американских фондовых биржах и лучшие, по его словам, данные по занятости и рабочим местам в США за последние 16 лет. "У нашей армии дела идут хорошо, мы вышибаем дух из ИГ, что [экс-президенту Бараку] Обаме не удавалось", - добавил глава государства. "Нет ни одной вещи, в которой мы не преуспеваем, - утверждал он, говоря о своей администрации. - Белый дом функционирует прекрасно, несмотря на выдумки демократов".

Республиканец Трамп, одержавший на выборах в прошлом ноябре победу над своей соперницей от Демократической партии Хиллари Клинтон, заступил на пост президента на четырехлетний срок 20 января этого года. При этом, как сообщало агентство Associated Press, он уже всерьез задумывается об участии в следующих выборах, которые состоятся в 2020 году. По данным AP, в конце прошлого месяца Трамп устроил вечер для привлечения средств на свою будущую избирательную кампанию, в ходе которого смог собрать на эти нужды около $10 млн.