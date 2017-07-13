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Рада сняла неприкосновенность с депутата от "Оппозиционного блока" Добкина

Международная панорама
13 июля, 19:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, июля. /ТАСС

Генеральная прокуратура страны подозревает парламентария в земельных махинациях в Харькове

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КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Верховная рада Украины сняла неприкосновенность с депутата от фракции "Оппозиционный блока" Михаила Добкина, которого генеральная прокуратура страны подозревает в земельных махинациях в Харькове, а также разрешила его задержание и арест. Обращение генпрокурора Юрия Луценко в четверг поддержали большинство депутатов.

Парламентарии также дали согласие на задержание и арест Добкина. Луценко в свою очередь вызвал его в пятницу в генпрокуратуру к 14:00. "Надеюсь, до этого времени суд примет все необходимые решения, которые позволят нам реализовать решения Верховной рады Украины", - отметил генпрокурор.

"Действуя умышленно по предварительному сговору с группой лиц он содействовал застройщикам в завладении земельных участков в Харькове путем мошенничества", - заявил ранее на заседании Рады генпрокурор. По его словам, занимая должность мэра Харькова в 2006-2010 годах, Добкин был причастен к передаче в аренду или в частную собственность около 77 га земельных участков в городе в пользу застройщиков. "Следствие установило, что в результате действий Добкина была прекращена плата за аренду. По нормативной оценке сумма убытков составила не менее 227 млн гривен ($8,8 млн по текущему курсу)", - заявил Луценко.

Добкин опроверг все выдвинутые в его адрес обвинения, считая их безосновательными. По его мнению, дело против него "развалится еще на стадии досудебного расследования".

Ранее Рада сняла депутатскую неприкосновенность с депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого, от фракции "Народный фронт" Максима Полякова, а также от фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата, против которых генпрокуратура также расследует уголовные дела. Вместе с тем парламент не предоставил согласия о снятии депутатской неприкосновенности в отношении депутатов от "Народного фронта" и фракции "Радикальной партии" Евгения Дейдея и Андрея Лозового, против которых также расследуются уголовные дела.

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