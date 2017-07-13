Reuters: США готовят санкции против китайских банков, сотрудничающих с КНДР

ТАСС, 13 июля. США готовятся ввести экономические ограничения в отношении некоторых небольших китайских банков, подозреваемых в связях с Пхеньяном.

Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники в руководстве США.

По этим данным, ограничительные меры могут быть приняты в течение ближайших недель. По словам собеседника агентства, президент США Дональд Трамп "теряет терпение в отношениях с КНР" и готовится в ближайшем будущем пойти на "более агрессивный подход, означающий применение санкций в отношении китайских фирм".

4 июля КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. В ответ Трамп призвал мировое сообщество противостоять угрозе, исходящей от КНДР, и продемонстрировать этой стране, что ее ждут последствия.