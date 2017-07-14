Госдеп: перемирие в Сирии впервые содержит детально проработанную линию соприкосновения

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ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Договоренность о режиме прекращения огня на юго-западе Сирии впервые за время конфликта в арабской республике содержит детально проработанную линию соприкосновения оппозиции и правительственных войск. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк, который работает в структуре Госдепартамента.
"Мы (США, Россия и Иордания - прим. ТАСС) установили линию соприкосновения между оппозицией и силами режима [президента Сирии Башара Асада], и все согласились с этой линией соприкосновения. Это первый раз, когда мы установили режим прекращения огня с детально проработанными границами [между сторонами конфликта], достигнутыми путем переговоров", - указал он.
Макгурк отметил, что США указали на очень серьезный настрой России в отношении режима прекращения огня на юго-западе арабской республики.
"Россия дала ясно понять, что очень серьезно относится к этому (соблюдению линии соприкосновения сторон конфликта - прим. ТАСС) и выразила готовность отправить некоторых из своих людей на местах помогать в деле наблюдения [за соблюдением режима прекращения огня] со стороны режима [президента Сирии Башара Асада]. Они не хотят, чтобы режим нарушал перемирие", - отметил он.
Макгурк добавил, что США открыты к сотрудничеству с РФ в деле сокращения насилия в Сирии через достижение договоренностей по разрешению конфликтных ситуаций и соглашений о перемирии.
"Если существует способ сотрудничать с Россией в деле снижения насилия с помощью договоренностей по деконфликтации и режимам прекращения огня, то мы очевидно весьма открыты для этого", - отметил он.