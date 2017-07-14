Франция отметит национальный праздник военным парадом на Елисейских полях

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон возглавит в пятницу, в Национальный день страны, торжества в Париже. Свой главный праздник страна отметит большим военным парадом на Елисейских полях.

Годовщина во франко-американских отношениях

Среди гостей на главной трибуне на площади Согласия будет находиться президент США Дональд Трамп. Он приглашен в Париж в связи со 100-летием (1917 год) вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну.

Как сообщили устроители праздника, в связи с этой годовщиной во франко-американских отношениях над Елисейскими полями в начале парада вместе с пилотажной группой "Патруль де Франс" пролетят несколько американских военных самолетов. Прохождение войск по главной магистрали французской столицы откроют военнослужащие Первой пехотной дивизии США.

Это соединение было создано сто лет назад специально для размещения на европейском театре военных действий.

Авангард американских сил прибыл во Францию летом 1917 года, но в первые полномасштабные сражения вступил годом позже. В мае 1918 года, за несколько месяцев до окончания Первой мировой войны, американские солдаты приняли боевое крещение в сражении при Кантиньи на Сомме.

Военная история Соединенных Штатов является предметом особого интереса 45-го президента США. В период учебы в интернате New York Military Academy в ноябре 1964 года, в 46-ю годовщину окончания военных действий в Первой мировой войне, 18-летний Дональд Трамп возглавил марш курсантов по Пятой авеню крупнейшего города США.

Планы Макрона

В пятницу в Париже в пеших расчетах от Триумфальной арки к площади Согласия пройдут более 3,5 тысяч французских военнослужащих. Своих слушателей направят на парад старейшие учебные заведения Франции.

Вместе с курсантами Особой военной школы Сен-Сир в строю будут студенты Политехнической школы, девиз которой "За Родину, Науку и Славу" дал император Наполеон Бонапарт.

В парижском параде примут участие кавалеристы отдельного полка Республиканской гвардии Франции. Гости увидят также свыше 200 единиц военной техники.

Сразу же после завершения военного смотра Трамп, в соответствии с программой своего визита, отбудет из французской столицы на родину. Эмманюэль Макрон отправится в Ниццу, чтобы почтить память 86 жертв теракта, осуществленного год назад в главном городе Лазурного берега фанатиком из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

На пресс-конференции в Париже накануне лидеры Франции и США подчеркнули свою приверженность задаче искоренения терроризма и решительной борьбе с пропагандой экстремизма в интернете.

До отлета в Ниццу Макрон планирует обратиться из Парижа с приветствием к соотечественникам.

Под управлением Гергиева

Вечером в пятницу в Париже в честь Национального дня Франции будет дан большой концерт классической музыки. Он пройдет на Марсовом поле близ Эйфелевой башни. Национальный оркестр Франции исполнит сочинения Гектора Берлиоза, Жоржа Бизе, Шарля Гуно, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича. За дирижерским пультом будет находиться народный артист России Валерий Гергиев.

День единства

Традицию ежегодно отмечать национальный праздник Франция ведет с 1880 года. Законодатели решили тогда, что республика будет проводить его 14 июля, но не посвятили этот день конкретному историческому событию.

Обычно его связывают с двумя датами - штурмом Бастилии 14 июля 1789 года в период Великой французской революции, а также отмеченным год спустя, 14 июля 1790 года, Праздником Федерации.

Он был задуман его инициаторами как "день национального единства".