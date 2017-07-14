Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Алеппо готовятся возобновить работу крупнейшей водонасосной станции

Международная панорама
14 июля, 6:32 UTC+3 АЛЕППО /Сирия/ 14, июля. /ТАСС

Ранее боевики захватили станцию и направляли воду только в подконтрольные им районы

Поделиться
Материал из 1 страницы

АЛЕППО /Сирия/, 14 июля. /ТАСС/. Специалисты в Алеппо завершают восстановление крупнейшей на Ближнем Востоке водонасосной станции, возведенной советскими специалистами.

"Все 14 насосов находятся в исправном состоянии, необходимо устранить лишь мелкие неполадки в обеспечивающем их работу оборудовании", - сообщил журналистам главный инженер станции Ахмад Хамун.

Он отметил, что объект обеспечивает водой около 50 тыс. гектаров пахотных земель на севере Сирии, а также множество городов.

Когда станцию захватили боевики "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в России), они направляли воду лишь в подконтрольные им районы, превратив в пустыню тысячи гектаров плодоносившей ранее земли, рассказал Хамун. По его словам, за несколько дней до захвата объекта боевиками сирийские власти предложили эвакуировать персонал, но сотрудники отказались и отправили в безопасные районы только свои семьи. "Все понимали, что без нас урожая не будет, на грани голодного вымирания окажутся тысячи крестьянских семей", - пояснил сирийский инженер.

Стремительное наступление сирийской армии при поддержке российской авиации в марте предотвратило уничтожение боевиками основного производственного зала, но им удалось взорвать десятки опор электропередачи. Сейчас бригады энергетиков круглосуточно работают, чтобы как можно скорее подвести питание к насосам.

Хамун напомнил журналистам, что станцию на Евфрате, предназначенную для перекачки воды в канал протяженностью 72 км, запустили в эксплуатацию 28 лет назад. За все это время не было зафиксировано ни одной крупной поломки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова
2
Белый дом: США могут вернуть дипсобственность РФ, если увидят "честные намерения" по Сирии
3
Самолеты ВКС РФ за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов
4
Суд взыскал 300 тыс. руб. с McDonald's по иску москвички
5
Биологи нашли самый большой муравейник Подмосковья
6
"Известия": Роскачество выяснило, что почти 20% молочного шоколада не соответствует ГОСТу
7
Источник: гендиректор "Силовых машин" задержан за попытку разглашения гостайны
Темы дня
Реклама