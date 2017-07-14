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Воевавшего в Донбассе британца приговорили к пяти годам тюрьмы

Международная панорама
14 июля, 20:29 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 14, июля. /ТАСС

Британский суд впервые признал подданного королевства виновным в террористической деятельности в связи с конфликтом на востоке Украины

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ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Суд в Манчестере приговорил в пятницу к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения британца Бенджамина Стимсона, служившего в составе ополчения провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

В сообщении отмечается, что британский суд впервые признал подданного Соединенного Королевства виновным в террористической деятельности в связи с конфликтом в Донбассе. По словам судьи, изначально Стимсон был приговорен к восьми годам лишения свободы, однако этот срок был сокращен на треть из-за признания подсудимым своей вины.

Сторона обвинения настаивала на том, что 41-летний Стимсон имел "намерение при содействии других лиц совершить акты терроризма путем вступления в ряды ополчения, противостоящего властям Украины, и службы в качестве бойца ополчения", однако судья не нашел доказательств его непосредственного участия в боевых действиях. Осужденный утверждал, что работал водителем кареты скорой помощи и ни разу не стрелял во врага. Британец также провел несколько недель в больнице из-за проблем с желудком, а затем долго находился в тылу, лишь эпизодически выезжая на передовую.

Защита Стимсона также указывала на то, что британец поехал на восток Украины в конце лета 2015 года, то есть уже по завершении активной фазы боевых действий в Донбассе. В итоге суд постановил, что Стимсон не исповедует экстремистских взглядов и не представляет опасности для Великобритании.

В Соединенном Королевстве стало известно о Стимсоне, когда осенью 2015 года журналисты Би-би-си встретили его в окрестностях Дебальцева. На тот момент он уже полтора года был безработным. Однако придерживающийся ультралевых взглядов британец дал понять соотечественникам, что приехал в Донбасс в том числе и по идеологическим соображениям: Стимсон сказал, что решил примкнуть к сторонникам ДНР и ЛНР после телерепортажей о деятельности крайне правых сил на Украине.

События в самом Донбассе он расценил как агрессию Запада против РФ.

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