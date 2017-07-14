Макрон принял в Ницце военный парад в память о жертвах теракта 2016 года

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в пятницу в Ниццу, где принимает второй за день военный парад по случаю Национального праздника республики, передает телеканал BFMTV. Церемония на площади Массена проходит с особым масштабом и приурочена к первой годовщине трагического теракта, совершенного в этом городе вечером 14 июля 2016 года.

Перед началом парада Макрон, глава МВД Франции Жерар Колон, мэр Ниццы Кристиан Эстрози и ряд других руководителей наградили Орденами Почетного легиона 42 человека, которые оказывали помощь пострадавшим при прошлогоднем теракте. Среди награжденных - сотрудники муниципальной полиции, пожарно-спасательной службы, жандармы, медики.

Для Макрона церемония в Ницце - это уже второй военный парад за день. В город президент прибыл из Парижа, где несколькими часами ранее вместе с президентом США Дональдом Трампом принимал главный военный парад по случаю отмечаемого в пятницу Национального праздника Франции.

Торжества в Ницце проходили по схожему с парижским сценарию: открыли парад летчики пилотажной группы ВВС Франции Patrouille de France, которые, как и в Париже, прочертили в небе над городом французский триколор. Вслед за этим по площади Массена проследовали подразделения армии, полиции, жандармерии. Военный оркестр исполнил французский гимн "Марсельеза", а хор городской оперы спел песню Nissa La Bella - исторический гимн Ниццы, слова которого написаны на местном диалекте.

На трибуне почетных гостей Макрон вместе с супругой Брижит заняли места в первом ряду рядом с двумя предыдущими президентами Франции - Франсуа Олландом и Николя Саркози. В одном ряду с ними был и князь Монако Альбер II.

Позднее в пятницу Макрон в частном порядке встретится с семьями жертв теракта. Вечером состоится концерт. На Английской набережной Ниццы, где произошел теракт, большими буквами на асфальте выложат национальный девиз Франции "Свобода, равенство, братство". Надпись составят из 12 тыс. красно-сине-белых карточек, на каждой из которых написаны имена всех 86 жертв теракта. Завершится вечер фейерверком.

Трагедия 2016 года

Теракт в Ницце был совершен вечером 14 июля 2016 года, когда грузовик на полном ходу врезался в толпу на Английской набережной, где в тот момент находились тысячи людей, расходившихся после фейерверка по случаю Национального праздника Франции. Погибли 86 человек, ранения получили еще 434. Среди погибших оказалось две россиянки: Виктория Савченко и Алина Богданова.

Теракт устроил выходец из Туниса Мохамед Лахуайедж Бухлель, который был ликвидирован полицейскими на месте. Через несколько дней после атаки ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ), которая заочно объявила террориста "солдатом ИГ". Власти республики после случившегося продлили срок действия режима чрезвычайного положения, введенного после парижских терактов 13 ноября 2015 года в Париже, еще на шесть месяцев.