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Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на $696 млрд

Международная панорама
14 июля, 21:00 UTC+3 ВАШИНГТОН 14, июля. /ТАСС

Законодателям придется внести изменения в закон о контроле госбюджета, который устанавливает планку на оборонные расходы в $549 млрд

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ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в пятницу утвердила проект оборонного бюджета на 2018 год (начинается в США 1 октября - прим. ТАСС) на $696 млрд. Инициативу одобрили 344 конгрессмена, 81 высказался против.

При этом администрация президента США Дональда Трампа просила законодателей выделить на эти нужды $603 млрд. На программы национальной обороны, включая базовый бюджет Пентагона и ядерные программы в рамках министерства энергетики будет потрачен $621,5 млрд, на финансирование проведения боевых операций за рубежом - $75 млрд.

Кроме того, законодателям придется внести изменения в закон о контроле госбюджета, который устанавливает планку на оборонные расходы в $549 млрд. Это будет нелегко, так как демократы стремятся увеличить бюджет других ведомств и госучреждений. Для такого рода изменений необходимо 60 голосов сенаторов.

Проект бюджета выделяет большие средства на противоракетную оборону, увеличение численности ВС США на 17 тыс. человек ($1 млрд) и строительство пяти новых кораблей ВМС, 17 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II и восьми истребителей F/A-18 Super Hornet. Так, на покупку военной техники выделяется $18,6 млрд. Авторы документа также называют изменение климата угрозой национальной безопасности, указывают на необходимость строгого контроля над действиями Пентагона в киберпространстве, а также отклоняют предложение Белого дома о закрытии военных баз на территории США. При этом конгрессмены выделяют деньги на создание нового рода вооруженных сил США - Космического корпуса (Space Corps), против чего ранее выступила вашингтонская администрация.

Теперь Сенату предстоит принять соответствующей законопроект.

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