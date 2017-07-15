Совбез ООН продлил на год миссию в Ираке

ООН, 15 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН продлил на один год - до 31 июля 2018 года - срок полномочий Миссии по оказанию содействия Ираку (МООНСИ). Соответствующая резолюция была единогласно принята на заседании Совбеза в пятницу вечером.

В документе уделяется большое внимание присутствию на иракской территории террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), которая "представляет собой серьезную угрозу для будущего" страны. В СБ ООН подчеркнули, что "единственным способом противостоять этой угрозе является совместная работа всех иракцев над решением проблем в области безопасности, а также в политической сфере". Долгосрочное решение проблемы нестабильности, отмечается в резолюции, "потребует от политического руководства Ирака принятия решений, которые объединят страну".

Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку была учреждена Советом Безопасности 14 августа 2003 года - спустя четыре месяца после свержения Саддама Хусейна в результате военной операции США и Великобритании. 19 августа в представительстве ООН в Багдаде прогремел взрыв, в результате которого погибли 22 сотрудника миссии, в том числе ее глава. Вскоре после этого МООНСИ была эвакуирована в Иорданию и вернулась в Багдад в усеченном составе только в августе 2004 года. В принятой в пятницу резолюции члены СБ призвали иракские власти продолжать обеспечивать безопасность миссии и оказывать ей материально-техническую поддержку.

В круг задач, поставленных перед МООНСИ, входит оказание консультативной поддержки властей, а также содействие народу и правительству Ирака в вопросах укрепления демократических институтов и продвижения политического диалога, предоставления помощи беженцам и внутренне перемещенным лицам, поощрения защиты прав человека. Кроме того, миссия координирует усилия различных агентств, фондов и программ ООН на территории страны, в том числе оказание помощи жителям города Мосул, в районе которого в последние месяцы шла масштабная военная кампания против боевиков ИГ.

Каждые два месяца МООНСИ выпускает доклад о нарушениях прав человека, а также ведет ежемесячный учет жертв насилия в стране. По данным миссии, в июне в результате терактов и боевых действий в Ираке погибли 415 мирных жителей, еще 300 получили ранения. Наибольшее число жертв отмечено в провинции Найнава, столицей которой является Мосул.

В связи с развитием ситуации в Ираке СБ ООН в пятницу выразил намерение "пересмотреть мандат МООНСИ через 12 месяцев или раньше, если об этом попросит правительство" страны. Кроме того, члены Совбеза попросили генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша к 15 октября 2017 г. проанализировать деятельность миссии и подготовить рекомендации по повышению эффективности ее работы.