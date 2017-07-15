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Бибилов: документы о миротворческой операции могут войти в учебники истории Южной Осетии

Международная панорама
15 июля, 10:55 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 15, июля. /ТАСС

По словам главы Южной Осетии, изложенный в докладных записках, протоколах и других документах опыт организации миротворческой операции, переговорных процессов будет изучаться специалистами

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ЦХИНВАЛ, 15 июля. /ТАСС/. Документы о миротворческой операции в Южной Осетии начала 1990-х годов, опубликованные Минобороны РФ 14 июля 2017 года, к 25-годовщине военных событий, могут войти в учебники истории республики. Такое мнения озвучил в субботу ТАСС президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"Опубликованные Министерством обороны Российской Федерации документы, конечно, представляют большую ценность для Южной Осетии. Части этих материалов нет в архивах республики, они на самом деле уникальны. Изложенный в докладных записках, протоколах и других документах опыт организации миротворческой операции, переговорных процессов будет изучаться специалистами, и, возможно, попадет на страницы учебников новейшей истории Южной Осетии", - сказал глава республики.

К 25-й годовщине со дня начала миротворческой операции в Южной Осетии Минобороны РФ опубликовало архивные документы об урегулировании грузино-осетинского конфликта на территории республики в 1991-1993 годах. Среди них - докладные записки, ежедневные оперативные сводки, доклады, справки, протоколы заседаний комиссий, переписка должностных лиц. Проект подготовлен совместно с Центральным архивом МЧС РФ. Информация размещена по адресу ossetia1992.mil.ru.

Российские миротворцы в Южной Осетии

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Российские миротворцы вошли в Южную Осетию 14 июля 1992 года в соответствии с Дагомысским соглашением для урегулирования конфликта между Грузией и Южной Осетией. Вместе с российскими военнослужащими в состав миротворческой миссии вошли североосетинский и грузинский батальоны.

В соответствии с этим же соглашением была сформирована Смешанная контрольная комиссия. Ее возглавили три сопредседателя - член правительства, председатель Госкомитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Сергей Шойгу, член Госсовета, министр обороны Грузии Тенгиз Китовани и председатель совета министров Северной Осетии Сергей Хетагуров. Комиссия обеспечивала контроль за прекращением огня, выводом вооруженных формирований, роспуском сил самообороны, режим безопасности в зоне конфликта.

Миротворцы выполняли миссию до августа 2008 года. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию, после чего Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии, в 2009 году в стране была сформирована 4-я российская военная база.

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Персоны
Бибилов, Анатолий Ильич
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