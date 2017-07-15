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Тони Блэр считает необходимым остановить процесс выхода Великобритании из ЕС

Международная панорама
15 июля, 14:03 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, июля. /ТАСС

По мнению экс-премьера, Brexit наносит стране ущерб в экономическом и политическом плане

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Тони Блэр

Тони Блэр

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Самый успешный в истории лейбористский премьер-министр Великобритании Тони Блэр, занимавший пост главы правительства в 1997-2007 годах, считает необходимым остановить процесс выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News, которое будет показано в полном виде в воскресной программе Sophy Ridge on Sunday, но фрагменты которого телеканал продемонстрировал уже в субботу.

"Я думаю, сейчас возможно добиться того, чтобы не допустить Brexit. Я считаю абсолютно необходимым, чтобы выхода из ЕС не произошло, поскольку он наносит нам ущерб и в экономическом, и, безусловно, в политическом плане", - отметил экс-премьер.

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По словам Блэра, общественное мнение сейчас сдвигается в пользу сохранения членства в сообществе, и происходит это в связи с очевидными изменениями в экономике. "В это время в прошлом году у нас были самые высокие темпы роста экономики в G7, а теперь - самые низкие, наша доля сбережений сейчас находится на самом низком уровне за 50 лет. Международное инвестиционное сообщество действительно стало сейчас относиться к нам негативно, так, например, инвестиции в автомобильную промышленность сократились на 30%. Наблюдается застой в уровне жизни людей", - заявил Блэр.

Тони Блэр трижды - в 1997, 2001 и 2005 годах - приводил Лейбористскую партию к уверенным победам на всеобщих выборах. Он всегда был убежденным сторонником евроинтеграции Соединенного Королевства и отвергал любые попытки проведения референдума о членстве страны в ЕС, на который все-таки решилась Консервативная партия. Этот референдум состоялся в июне прошлого года и принес победу евроскептикам в соотношении 51,9% против 48,1%.

В конце марта нынешнего года премьер-министр Тереза Мэй ввела в действие статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, которая запускает формально необратимую двухлетнюю процедуру выхода страны из сообщества. Однако власти в Брюсселе дали понять, что у Великобритании при наличии желания все еще остается возможность для обратного маневра и сохранения своего членства в блоке.

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