На маневрах НАТО Saber Guardian 2017 в Болгарии проходят тактические учения Peace Sentinel

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ПОЛИГОН КОРЕН /Болгария/, 15 июля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Тактические учения Peace Sentinel ("Мирный страж") проходят на полигоне Корен в Болгарии в рамках учений НАТО Saber Guardian 2017. В субботу подразделения болгарской армии, вооруженных сил США и Сербии, всего более 1000 военнослужащих, отрабатывали тактику боев в городских условиях с боевой стрельбой, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
"Боевые действия в городских условиях - одни из самых сложных в боевой работе, они требуют точной координации действий всех подразделений и их синхронной работы. Дополнительную трудность создает международный характер учений - взаимодействовать между собой здесь должны были болгары, американцы и сербы. Но все получилось удачно, лично я готов поставить подразделениям отличную оценку", - сказал, подводя итоги субботних маневров, заместитель начальника обороны Болгарской армии генерал-лейтенат Пламен Атанасов. Он добавил, что сценарий, который разыгрывался во время учений, был реален на 70%, к тому же во время маневров использовались боевые патроны.
Учения Peace Sentinel, которые завершатся 20 июля, являются составной частью маневров Saber Guardian 2017, в них участвуют более 1000 военнослужащих 61-й механизированной бригады "Карлово", рота "Альфа" 3-й пехотной бригады в составе 225 военнослужащих армии США, пехотного взвода сухопутных войск Сербии, 50 единиц боевой техники, 150 специальных и транспортных машин и боевых вертолетов АН-64 Apache.
По оценке болгарских военных экспертов, подобного рода совместные маневры подразделений разных стран помогают в решении вопросов коллективной обороны и учат действовать в коалиционной среде. Благодаря отработке совместных тактических действий и процедур повышается оперативная совместимость подразделений разных стран. Большое значение имеет повышение уровня боевой подготовки полевых подразделений и штабов, которые должны уметь принимать решения в условиях кризисной ситуации, а также повышение уровня командно-организаторских качеств командиров всех степеней.
Всего в Saber Guardian 2017 принимает участие более 25 тыс. военнослужащих из 22 стран-членов и партнеров НАТО. Основная цель тренировочных операций - продемонстрировать возможности НАТО оперативно развертывать свои силы в любом месте и в достаточном объеме, чтобы успешно нейтрализовать угрозу на своих границах. В различных операциях принимают участие военнослужащие, штабы и военные формирования Болгарии, США, Грузии, Украины, Словении, Румынии, Сербии, Венгрии, Литвы, Польши, Греции, Македонии, Канады, Италии и Португалии.
Saber Guardian 2017 стали самыми масштабными военными учениями 2017 года как по числу участников, так и по разнообразию поставленных задач.