NYT: экс-глава ФБР после увольнения решил написать книгу

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Джеймс Коми, который в мае был уволен президентом США Дональдом Трампом с поста директора Федерального бюро расследований (ФБР), пишет книгу о работе и самых сложных периодах в своей жизни, сообщила в субботу газета The New York Times.

По ее данным, Коми на этой неделе проводил серию встреч с представителями различных издательств, включая Кита Урбана и Мэтта Латимера из Javelin. Они и остальные выразили большой интерес к получению права на публикацию будущего труда. Конкурс на право публикации планируется провести в предстоящие несколько недель, уточняет издание.

"Это будет книга о лидерских качествах и поиске правды, извлеченных уроках и опыте, который он набрал за время карьеры. В том числе речь пойдет о том, что он пережил с администрацией Трампа", - сообщил изданию Латимер.

9 мая Трамп отправил Коми в отставку, подчеркнув, что не удовлетворен его работой. Таким образом, экс-глава ФБР прослужил на своем посту неполных четыре года, хотя обычно директор ФБР назначается на 10-летний срок. Увязка с четырехлетним циклом президентских полномочий отсутствует, чтобы подчеркнуть, что руководитель спецслужбы в своей работе остается сугубо вне политики.

В июне газета The New York Times опубликовала смс-сообщения, которые Коми направлял по сотовому телефону своей супруге. Послания свидетельствуют, что в должности главы ФБР Коми раскрывал своей жене Патриции подробности конфиденциальных встреч и телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом. Как отмечает издание, Коми не скрывал личной неприязни к республиканцу.