Макрон: Трамп может пересмотреть решение о выходе США из Парижского соглашения

ТАСС, 16 июля. Президент США Дональд Трамп обещал лидеру Франции Эмманюэлю Макрону подумать об участии Соединенных Штатов в Парижском соглашении по климату, о выходе из которого глава Белого дома объявил в июне. Об этом Макрон заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Дональд Трамп послушал меня. Он сказал мне, что попытается найти решение в течение следующих нескольких месяцев. Мы подробно поговорили о том, что может позволить ему вернуться в Парижское соглашение", - приводит издание слова Макрона.

В минувшую среду Трамп прибыл в Париж с двухдневным визитом. В четверг в Елисейском дворце прошли переговоры Макрона и Трампа, по итогам которых президент Франции заявил, что Париж и Вашингтон намерены и в дальнейшем продолжать обсуждение вопросов экологии.

1 июня Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Глава Белого дома считает, что оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а следование его положениям могло бы обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже, 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. По данным ООН, договор ратифицировали 153 страны.