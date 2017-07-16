Politico: Трамп потратил почти $700 тыс. на юристов за последние три месяца

ТАСС, 16 июля. Предвыборный штаб Дональда Трампа с апреля по июнь 2017 года потратил около $678 тыс. на юридические консультации. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на финансовые данные команды главы государства.

Отмечается, что расходы окружения Трампа на юристов значительно выросли по мере развития расследования приписываемого РФ вмешательства в президентские выборы в США. Так, за первые три месяца 2017 года траты на адвокатов составили $249,3 тыс. Всего с начала президентской кампании Трамп израсходовал более $4,5 млн на юридические услуги.

Из $678 тыс., потраченных за последние три месяца, $50 тыс. были переведены юристу, который представляет интересы Дональда Трампа - младшего. Издание отмечает, что перевод был сделан за две недели до публикации в газете The New York Times (NYT) о встрече летом 2016 года сына главы государства с российским юристом Натальей Весельницкой.

Как сообщалось ранее, Трамп-младший не отрицал, что рассчитывал на этой встрече получить компромат на Хиллари Клинтон, которая в то время являлась кандидатом в президенты от Демократической партии.

Газета поясняет, что американский лидер имеет право оплачивать из средств, собранных своим предвыборным штабом, только расходы, связанные с расследованием в отношении его кампании.

Как сообщало агентство Associated Press (AP), Дональд Трамп уже всерьез задумывается об участии в следующих президентских выборах, которые пройдут в 2020 году. По данным AP, в конце прошлого месяца действующий глава государства устроил вечер для привлечения средств на свою будущую избирательную кампанию, в ходе которого смог собрать на эти нужды около $10 млн.