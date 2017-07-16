Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп считает, что СМИ цепляются к его сыну в связи со встречей с юристом из РФ

Международная панорама
16 июля, 14:41 UTC+3 ТАСС

Президент США при этом отметил, что те же СМИ молчат о его сопернице по предвыборной гонке Хиллари Клинтон, которая незаконно получила доступ к вопросам на дебатах и удалила 33 тыс. электронных писем

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 июля. Президент США Дональд Трамп считает, что американские СМИ несправедливо отнеслись к ситуации с его сыном Дональдом Трампом - младшим.

Летом 2016 года Трамп-младший встретился с юристом Натальей Весельницкой из России в присутствии Джареда Кушнера, зятя Трампа, и руководителя его предвыборной кампании Пола Манафорта.

Трамп-младший не отрицал, что рассчитывал на встрече получить компромат на Хиллари Клинтон, которая в то время являлась кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Трампа.

"Хиллари Клинтон может незаконно получить доступ к вопросам на дебатах (во время президентской кампании Клинтон заранее узнала содержание одного из таких вопросов - прим. ТАСС) и удалить 33 тыс. электронных писем, но СМИ, распространяющие лживую информацию, цепляются к моему сыну Дону", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Президент имел в виду разразившийся в 2015 году скандал вокруг служебной переписки Клинтон, которая в бытность главой Госдепартамента использовала в рабочих целях личный электронный почтовый ящик.

Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике. ФБР вело расследование этого дела, но не нашло в нем состава преступления.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
10
Полиция Ирака устроила выставку захваченных у ИГ в Мосуле автомобилей
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внедорожник без водителя задавил женщину на пляже в Ростовской области
2
Оператор аттракциона погиб в Рязани при попытке остановить карусель
3
Умерла автор романов об Анжелике Анн Голон
4
Биография Владимира Толоконникова
5
Опрос: почти половина американцев не доверяет Трампу вести переговоры с Россией
6
Умер актер Владимир Толоконников
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Реклама