Трамп считает, что СМИ цепляются к его сыну в связи со встречей с юристом из РФ

ТАСС, 16 июля. Президент США Дональд Трамп считает, что американские СМИ несправедливо отнеслись к ситуации с его сыном Дональдом Трампом - младшим.

Летом 2016 года Трамп-младший встретился с юристом Натальей Весельницкой из России в присутствии Джареда Кушнера, зятя Трампа, и руководителя его предвыборной кампании Пола Манафорта.

Трамп-младший не отрицал, что рассчитывал на встрече получить компромат на Хиллари Клинтон, которая в то время являлась кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Трампа.

"Хиллари Клинтон может незаконно получить доступ к вопросам на дебатах (во время президентской кампании Клинтон заранее узнала содержание одного из таких вопросов - прим. ТАСС) и удалить 33 тыс. электронных писем, но СМИ, распространяющие лживую информацию, цепляются к моему сыну Дону", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

HillaryClinton can illegally get the questions to the Debate & delete 33,000 emails but my son Don is being scorned by the Fake News Media? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2017 г.

Президент имел в виду разразившийся в 2015 году скандал вокруг служебной переписки Клинтон, которая в бытность главой Госдепартамента использовала в рабочих целях личный электронный почтовый ящик.

Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике. ФБР вело расследование этого дела, но не нашло в нем состава преступления.