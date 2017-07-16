Трамп считает, что СМИ цепляются к его сыну в связи со встречей с юристом из РФ

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ТАСС, 16 июля. Президент США Дональд Трамп считает, что американские СМИ несправедливо отнеслись к ситуации с его сыном Дональдом Трампом - младшим.
Летом 2016 года Трамп-младший встретился с юристом Натальей Весельницкой из России в присутствии Джареда Кушнера, зятя Трампа, и руководителя его предвыборной кампании Пола Манафорта.
Трамп-младший не отрицал, что рассчитывал на встрече получить компромат на Хиллари Клинтон, которая в то время являлась кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Трампа.
"Хиллари Клинтон может незаконно получить доступ к вопросам на дебатах (во время президентской кампании Клинтон заранее узнала содержание одного из таких вопросов - прим. ТАСС) и удалить 33 тыс. электронных писем, но СМИ, распространяющие лживую информацию, цепляются к моему сыну Дону", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
HillaryClinton can illegally get the questions to the Debate & delete 33,000 emails but my son Don is being scorned by the Fake News Media?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2017 г.
Президент имел в виду разразившийся в 2015 году скандал вокруг служебной переписки Клинтон, которая в бытность главой Госдепартамента использовала в рабочих целях личный электронный почтовый ящик.
Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике. ФБР вело расследование этого дела, но не нашло в нем состава преступления.