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В Венесуэле начался организованный оппозицией народный референдум

Международная панорама
16 июля, 15:32 UTC+3 ТАСС

На территории республики организовано 2030 участков для голосования, еще 505 - в других странах мира

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ТАСС, 16 июля. Политические оппоненты президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявили в воскресенье о начале проведения в стране так называемого народного референдума. Как сообщил один из лидеров оппозиции Энрике Каприлес в своем Twitter, пункты для голосования работают и за пределами республики.

Гражданам Венесуэлы будет предложено ответить на следующие вопросы: "Вы отвергаете и не признаете созыв предложенной Николасом Мадуро Конституционной ассамблеи без предварительного одобрения венесуэльского народа?", "Требуете ли вы от Национальных боливарианских вооруженных сил соблюдать и защищать конституцию 1999 года и поддерживать решения Национальной ассамблеи?", "Согласны ли вы с проведением обновления ветвей власти в соответствии с конституцией, а также с проведением выборов и созданием нового правительства национального единства?".

На территории Венесуэлы организовано 2030 участков для голосования на референдуме, еще 505 - в других странах мира. Принять участие в референдуме могут граждане республики в возрасте 18 лет и старше. Участки для голосования будут открыты до 16:00 по местному времени (23:00 мск).

Мадуро в субботу назвал референдум "внутренним опросом оппозиционных партий". По его словам, чтобы плебисцит был законным, он должен быть созван Национальным избирательным советом. В организованном оппозицией референдуме он не участвует. По мнению оппозиции, контролирующей парламент, в соответствии с конституцией власти обязаны прислушаться к результатам всенародного опроса.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч оказались под стражей.

Решение президента Николаса Мадуро о созыве Конституционной ассамблеи (КА), причем без проведения предварительного референдума, привело к обострению обстановки в стране. Этот орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы. Выборы в КА назначены на 30 июля.

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