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Гройсман считает, что реформировать Украину должны украинцы, а не иностранцы

Международная панорама
16 июля, 20:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, июля. /ТАСС

Премьер-министр страны отметил, что ранее правительство привлекало много иностранцев для консультаций, в том числе из Швейцарии, однако в последние годы Украина начала накапливать собственный опыт

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© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Реформы на Украине должны осуществлять украинцы, ранее Киев излишне привлекал иностранцев к этому процессу. Об этом в воскресенье в эфире телеканала "112 Украина" сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

"Мы в какой-то период времени начали очень этим злоупотреблять [привлечением иностранных специалистов]. Я считаю, что Украину должны строить украинцы, и я глубоко в этом убежден, сейчас даже больше. Не без того, что мы можем приглашать тех или иных специалистов, которые известны", - сказал премьер.

Он отметил, что ранее правительство привлекало многих иностранцев для консультаций, в том числе из Швейцарии, однако в последние годы Украина начала накапливать собственный опыт. Гройсман сообщил, что он общается со многими украинскими и зарубежными специалистами, напомнив, что в Киеве работает группа стратегических советников по поддержке реформ, возглавляемая бывшим вице-премьером и министром финансов Словакии Иваном Миклошем.

Сразу после массовых протестов на Украине в 2014 году и последующей смены власти распространилась практика привлечения иностранцев на руководящие посты в государстве. Так, минздрав страны возглавлял гражданин Грузии Александр Квиташвили, минфин - гражданка США Наталия Яресько, минэкономразвития - литовец Айварас Абромавичус, губернатором Одесской области был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, а главой нацполиции Украины - гражданка Грузии Хатия Деканоидзе. В настоящее время все они уже покинули свои посты.

Но иностранцев продолжают привлекать к управлению ведущими украинскими компаниями. Так, в июне 2016 года кабинет министров назначил главой государственной компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") гражданина Польши Войцеха Балчуна. Из шести человек в правлении "Укрзализныци" четверо - иностранцы.

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Гройсман, Владимир Борисович
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