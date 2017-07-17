Глава разведки Иракского Курдистана уверен, что аль-Багдади жив

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ТАСС, 17 июля. Директор разведывательного управления и глава группы по борьбе с терроризмом в региональном правительстве Иракского Курдистана Лахур Талабани уверен, что главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади жив и находится на юге сирийского города Ракка. Об этом в понедельник эксперт заявил в интервью агентству Reuters.
"Аль-Багдади определенно жив, он не умер. Мы располагаем информацией, что он жив. Мы считаем на 99%, что он жив", - сказал он.
"Не забывайте, что его корни уходит в дни "Аль-Каиды" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) в Ираке. Он скрывался от служб безопасности. Он знает, что он делает", - добавил Талабани.
По словам Талабани, ИГ меняет тактику, и потребуются три или четыре года, чтобы ликвидировать группировку. При этом он ожидает, что после поражения боевики будут вести повстанческие действия.
В воскресенье телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на директора службы разведки и контртеррористических операций при МВД Ирака Абу Али аль-Басри, сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади жив и скрывается на территории Сирии. 11 июля телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на местный источник в иракской провинции Найнава сообщил, что боевики ИГ объявили о гибели аль-Багдади. По данным телеканала, экстремисты выступили с кратким заявлением, в котором сообщили о смерти своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, а также о том, что в ближайшее время объявят имя "нового халифа".
Ранее иранские СМИ распространили снимки, подтверждающие гибель аль-Багдади. В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил 14 июля, что Министерство обороны США по-прежнему не может подтвердить ликвидацию главаря ИГ.