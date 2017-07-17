Совет ЕС одобрил концепцию новой гражданской миссии в Ираке

БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза одобрили концепцию предстоящей гражданской миссии сообщества в Ираке. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Брюсселе.

"Совет одобрил концепцию кризисного регулирования для новой гражданской миссии в Ираке. Миссию направят для поддержки иракских властей в вопросе реализации гражданских аспектов стратегии безопасности", - отмечается в нем. В документе поясняется, что эксперты ЕС окажут властям страны консультативную помощь и содействие.

Как подчеркивает Совет ЕС, "цель национальной стратегии безопасности Ирака - создать органы по обеспечению безопасности, поддержанию мира и предотвращению конфликтов в рамках верховенства закона, а также определить ряд угроз для национальной безопасности, включая терроризм, коррупцию, политическую нестабильность и этническую и конфессиональную радикализацию".

Брюссель начал подготовку новой миссии для Ирака 19 июня после получения запроса от иракских властей. "Принятие концепции является первым шагом, после которого начинается подготовка к развертыванию миссии", - говорится в заявлении Совета ЕС.