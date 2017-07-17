Совет ЕС одобрил концепцию новой гражданской миссии в Ираке

Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнееСпорт 17 июля, 14:22
Объем погрузки "Восток1520" за I полугодие 2017 г. увеличился в 1,4 раза, до 15,9 млн тоннТранспорт 17 июля, 14:20
Футболист Максим Григорьев достиг договоренности о переходе в "Урал"Спорт 17 июля, 14:17
Шарапова проиграла американке Роджерс на командном турнире World Team TennisСпорт 17 июля, 14:16
Арбитражный суд отложил заседание по делу о банкротстве ФК "Кубань" до 22 сентябряСпорт 17 июля, 14:04
РФБ будет осуждать с клубами вопрос участия их игроков в матчах сборной по ходу сезонаСпорт 17 июля, 13:54
Вирус-вымогатель Petya атаковал серверы правительства СевастополяПроисшествия 17 июля, 13:54
Пассажиропоток "Уральских авиалиний" за 6 месяцев вырос на 25%Транспорт 17 июля, 13:50
Визу в Россию на ЧМ по плаванию на короткой воде может заменить паспорт болельщикаСпорт 17 июля, 13:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза одобрили концепцию предстоящей гражданской миссии сообщества в Ираке. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Брюсселе.
"Совет одобрил концепцию кризисного регулирования для новой гражданской миссии в Ираке. Миссию направят для поддержки иракских властей в вопросе реализации гражданских аспектов стратегии безопасности", - отмечается в нем. В документе поясняется, что эксперты ЕС окажут властям страны консультативную помощь и содействие.
Как подчеркивает Совет ЕС, "цель национальной стратегии безопасности Ирака - создать органы по обеспечению безопасности, поддержанию мира и предотвращению конфликтов в рамках верховенства закона, а также определить ряд угроз для национальной безопасности, включая терроризм, коррупцию, политическую нестабильность и этническую и конфессиональную радикализацию".
Брюссель начал подготовку новой миссии для Ирака 19 июня после получения запроса от иракских властей. "Принятие концепции является первым шагом, после которого начинается подготовка к развертыванию миссии", - говорится в заявлении Совета ЕС.