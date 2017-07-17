В ОАЭ считают необходимым ввести международный мониторинг ситуации с Катаром

ТАСС, 17 июля. Госминистр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Мухаммед Гаргаш заявил о необходимости введения международного мониторинга ситуации вокруг Катара. Об этом сообщила в понедельник издающаяся в ОАЭ газета Khaleej Times.

"Нам необходимо региональное решение и международный мониторинг", - заявил Гаргаш. "Мы должны быть уверены, что Катар, как государство с резервами в размере $300 млрд, больше не является официальным или неофициальным спонсором террористических инициатив", - добавил госминистр, при этом не уточнив детали плана предлагаемого мониторинга.

"Впрочем, мы видим признаки того, наше давление работает, - сказал Гаргаш. - Мы готовы к тому, что этот процесс займет много времени".

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.

Позднее четыре страны сформулировали 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. 5 июля срок ультиматума истек, а ответ Дохи вызвал сожаление у инициаторов ультиматума. В связи с этим бойкотирующие Катар страны приняли решение продолжить оказание политического и экономического давления на Доху, пока она не изменит свою политику.