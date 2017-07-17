Суд снял арест с акций украинского мобильного оператора, связанного с Ахметовым

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КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева снял арест с акций оператора мобильной связи "ТриМоб", принадлежащего крупнейшему на Украине оператору фиксированной связи компании "Укртелеком". Об этом сказано в определении суда, размещенном в понедельник на сайте Единого государственного реестра судебных решений страны.
"Апелляционные жалобы адвоката в интересах ООО "ЕСУ", ПАО "Укртелеком" удовлетворить. Определение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 11 апреля 2017 года отменить", - сказано в определении.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял в апреле текущего года, что Печерский районный суд Киева в целях обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции "Укртелекома" и "ТриМоба".
По его словам, такая обеспечительная мера принималась в рамках расследуемого Генпрокуратурой дела "о незаконном выделении по указанию экс-президента Виктора Януковича 220 млн гривен ($8,2 млн) из государственного бюджета и приватизации 93% акций "Укртелекома". По его словам, предприятие было продано по цене, заниженной на 1,6 млрд гривен ($59,5 млн).
В начале 2011 года Фонд госимущества (ФГИ) Украины продал "Укртелеком" за 10,575 млрд гривен (тогда - $1,32 млрд) компании "ЕСУ" - украинской "дочке" австрийской EPIC, которая, в свою очередь, принадлежала пяти физическим лицам-гражданам Австрии. ФГИ выписал условия таким образом, что в торгах не смогли принять участие крупные иностранные компании Deutsche Telekom, FransTelecom, Nortelecom, "Связьинвест" и VimpelCom.
В июне 2013 года холдинг СКМ бизнесмена Рината Ахметова и австрийская группа EPIC подписали договор купли-продажи 100% акций компании UA Тelecominvest Limited (Кипр), которой принадлежат 100% "ЕСУ", в свою очередь владеющей 92,79% акций "Укртелекома" - крупнейшего украинского игрока фиксированной связи, а также оператора мобильной сети 3G.
ФГИ в 2016-2017 годах проводил проверки выполнение покупателем инвестиционных обязательств, заявив в итоге, что более пятидесяти из них не были выполнены.