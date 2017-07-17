Один человек погиб, двое ранены при обстрелах окраин Донецка украинскими силовиками

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Мирная жительница погибла, еще два человека ранены в результате обстрела со стороны украинских силовиков поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка. Об этом в понедельник Донецкому агентству новостей сообщил источник в силовых ведомствах провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"В поселке Старомихайловка, по предварительным данным, под обстрелом погибла женщина. Еще два человека получили ранение", - сказал собеседник агентства.

По его данным, также было зафиксировано попадание в один из жилых домов. Данные уточняются.

Ранее источник в силовых ведомствах ДНР сообщил, что украинские подразделения обстреляли поселок Старомихайловка Кировского района на западе Донецка, по населенному пункту выпущено несколько десятков мин. Наряду с минометами киевские силовики использовали также вооружение боевой машины пехоты и бронетранспортеры, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.