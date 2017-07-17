Украинский суд арестовал гражданина России по подозрению в связях с ИГ

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Гражданин России, находящийся в международном розыске по подозрению в причастности к деятельности террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), арестован на Украине на два месяца по решению суда Харькова. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

"Гражданин РФ 26 лет, который находился в международном розыске по подозрению в причастности к ИГ, арестован на два месяца без права внесения залога", - приводит слова Дубовик агентство "Укринформ".

Она уточнила, что россиянин находился в международном розыске с 2014 года. В 2016 году он был задержан в Чернигове (Украина) и под стражей ожидал экстрадиции в Россию. Однако в декабре 2016 года суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета в связи с истечением срока ареста для экстрадиции. После этого, по информации Дубовик, "подозреваемый снял браслет и скрывался от правоохранителей".

13 июля россиянин вновь был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Харькове в ходе спецоперации. "Злоумышленник оказал сопротивление сотрудниками СБУ (Служба безопасности Украины - прим. ТАСС) и пытался убежать, силовики открыли стрельбу", - уточнила пресс-секретарь. Сейчас, по ее словам, проводится расследование по статье о сопротивлении правоохранительным органам, а также решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Россию.